Terörle mücadele operasyonları

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan bölücü terör örgütü mensubu 4 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde, dünkü "yurt içi olaylar"a ilişkin bilgilere yer verildi.

Buna göre, Şırnak'ın Silopi ilçesinde, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan bölücü terör örgütü mensubu 4 terörist güvenlik güçlerine sığındı.

Muş'ta, güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında 5 el yapımı patlayıcı, 274 Biksi makineli tüfek fişeği, 100 Kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılmak üzere hazırlanmış 7 tüp ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen arazi aramasında tespit edilen 3 sığınak içerisinde çok sayıda tıbbi malzeme ve yaşam malzemesine, Bitlis'in Güroymak ilçesinde, araziye gizlenmiş halde çok sayıda yaşam malzemesine el koyuldu.