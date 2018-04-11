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Terörle mücadele operasyonları

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 16:33 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetlerince Şırnak, Hakkari ve Irak'ın kuzeyinde düzenlenen operasyonlarda silah ve mühimmat ele geçirildi - Irak'ın kuzeyindeki Kani Rash bölgesinde süren operasyonda tespit edilen 8 antitank mayını ve 35 el yapımı patlayıcı imha edildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Şırnak, Hakkari ve Irak'ın kuzeyinde düzenlenen operasyonlarda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Genelkurmay Başkanlığından dünkü yurt içi terörle mücadele faaliyetlerine ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, Şırnak'ın Cudi Dağı bölgesinde süren operasyonda, kalaşnikof piyade tüfeği, M-16 piyade tüfeği, biksi makineli tüfek ve Kanas ele geçirildi.

Irak'ın kuzeyindeki Kani Rash bölgesinde devam eden operasyonda, biksi makineli tüfek, iki RPG-7 roketatar, 4 el bombası, 19 adet RPG-7 roketatar sevk fişeği, 720 muhtelif çapta fişek, 60 tahrip kapsülü, 300 kilogram amonyum nitrat, jeneratör ve çok miktarda yaşam malzemesi bulundu.

Ayrıca, operasyonda tespit edilen 8 antitank mayını ve 35 el yapımı patlayıcı da imha edildi.

Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsalında güvenlik güçlerince düzenlenen arazi aramasında RPG-7 roketatar ele geçirildi.

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