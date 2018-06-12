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Terörle mücadele operasyonları

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2018 19:22 | Son Güncelleme

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, Suriye barınma alanlarından kaçan PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu bir terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bölücü terör örgütü mensubu bir teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinde, dünkü "yurt içi terörle mücadele harekatı"na ilişkin bilgilere yer verildi.

Buna göre, Mardin'in Nusaybin ilçesinde, Suriye barınma alanlarından kaçan PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu bir terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 10 Haziran'da güvenlik güçleri tarafından icra edilen operasyonda bölücü terör örgütü mensubu bir terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonda bir adet biksi makineli tüfek, 67 adet fişeği, üç adet el bombası ve bir adet el yapımı patlayıcı düzeneği ele geçirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Genelkurmay Başkanlığı mardin Nusaybin

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