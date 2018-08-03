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Terörle mücadele operasyonları

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2018 13:18 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığınca Hakkari, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da yürütülen operasyonlarda bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısının 6'ya ulaştığı bildirildi

Hakkari, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da düzenlenen terör operasyonlarında 6 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 2 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Bölücü terör örgütleriyle mücadele kapsamında Hakkari'nin Şemdinli ve Diyarbakır'ın Hani ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonlarda ise bugün 4 terörist ölü ele geçirilmişti. İç güvenlik operasyonlarında bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6 oldu.

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