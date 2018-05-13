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Terörle mücadelede yaralananların "gazilik unvanı" talebi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2018 12:03 | Son Güncelleme

TMSY Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Polat: - "Vatan için vurulduk, yaralandık. Çocuklarımıza gazi olduğumuzu ispatlamak istiyoruz, öldüğümüzde ay yıldızlı bayrakla defnedilmek istiyoruz. Bunlar bizim hakkımız"

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, Terörle Mücadele Sırasında Yaralanıp Gazi Sayılmayanlar Derneği (TMSY) üyeleri, gazilik unvanlarının verilmesini istedi.

"Gazilik unvanı" talebiyle Ankara'ya yürüyüş başlatan dernek üyesi bir grup, Kocaeli'ye ulaştı.

İzmit Anıtpark'ta toplanan grup adına açıklama yapan TMSY Başkanı Atilla Polat, zorunlu askerlik görevlerini yaparken teröristlerle girdikleri silahlı çatışmada yaralandıklarını söyledi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Sağlık Yönetmeliği mağduru olduklarını savunan Polat, yönetmeliğe göre yüzde 40'ın altındaki yaralanmaya gazilik unvanı verilmediğini kaydetti.

Polat, polis, asker ve korucular dahil olmak üzere 19 bin kişinin bu yönetmeliğin mağduru olduğunu dile getirerek, "Bizler İstanbul'dan Ankara'ya yürüyüş başlatma kararı aldık. Dün Maltepe'den başlayıp Pendik çıkışına kadar yürüyüş yaptık. Bugün İzmit'te olacağız, yarın araçlarla Ankara'ya geçeceğiz. Ankara'da Ulus'ta basın açıklaması yapıp, yürüyüşümüze son vereceğiz. İnşallah Cumhurbaşkanımız sesimizi duyar ve bize sahip çıkar." diye konuştu.

Utanılacak bir şey yapmadıklarını vurgulayan Polat, "Vatan için vurulduk, yaralandık. Çocuklarımıza gazi olduğumuzu ispatlamak istiyoruz, öldüğümüzde ay yıldızlı bayrakla defnedilmek istiyoruz. Bunlar bizim hakkımız. Seçime kadar bu mağduriyet giderilsin ve bu insanlar gazi sayılsın." ifadelerini kullandı.

Gruba destek vermek için parka gelen CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet de terörle mücadelede yaralandığı halde söz konusu yönetmelik nedeniyle gazi unvanı alamayan kişilere haksızlık yapıldığını ifade ederek, bu kişilere gazilik madalyalarının bir an önce verilmesi gerektiğini dile getirdi.

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