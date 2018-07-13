Terörle mücadelede yeni düzenlemeler geliyor

KEMAL KARADAĞ - Olağanüstü halin (OHAL) 18 Temmuz'da sona ermesinin ardından Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) başta olmak üzere terör ve terör örgütleriyle mücadele çerçevesinde çeşitli kanunlarda düzenlemeleri içeren yaklaşık 20 maddeden oluşan kanun teklifinde sona gelindiği öğrenildi.
OHAL'in tamamlanmasıyla terörle mücadelede herhangi bir aksaklığa neden olunmaması için bazı kanunlarda düzenlemeleri içeren kanun teklifi hazırlandı.
Çalışmalarında sona gelinen ve yaklaşık 20 maddeden oluşan teklif, terörle mücadele kapsamında yapısal düzenlemeleri içeriyor.
Terörle Mücadele ile Devlet Memurları Kanunları başta olmak üzere çeşitli kanunlarda değişiklik öngören teklifte, terör örgütleriyle irtibat ve iltisakı belirlenenlerin meslekten ihraçlarına, soruşturma ile kovuşturmaların yürütülmesine yönelik düzenlemeler de yer alıyor.
- Valililerin yetkileri genişliyor
Kanun teklifiyle hayata geçirilmesi planlananlar arasında gözaltı süresine, dosya üzerinden tutukluğun uzatılması kararının verilmesine ilişkin düzenlemeler de bulunuyor.
Teklif, valilerin yetkilerinin genişletilmesine yönelik düzenlemeleri de kapsıyor.
Kanun teklifi, terörle mücadele edilen yerlerde güvenli bölge oluşturma, geçici sokağa çıkma yasağı getirme, kentlerde düzenlenecek gösteri yürüyüşü veya etkinlikleri güvenlik gerekçesiyle iptal etme, terör faaliyeti veya aşırılık yanlısı fikirlerin propagandasının yapıldığı mekanları kapatma yetkileriyle ilgili de düzenlemeler içeriyor.
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