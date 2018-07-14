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"Terörle mücadelenin artarak sürmesi o geceki iradenin neticesidir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2018 18:28 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: - "15 Temmuz hadisesinden sonra yaşanan büyük değişim, terörle mücadelemizin artarak ve daha kararlı şekilde sürdürülmesi, o karanlık gece ortaya koyduğumuz güçlü iradenin neticesidir" - "Bugün büyük bir toplumsal barış ve olgunlukla gerçekleştirmekte olduğumuz değişim, adım attığımız modern yönetim sistemi, devletimize ve kendi gücümüze olan inancımız, üretimin her alanında, tarımda, sanayide, hizmet sektöründe atılan kararlı adımlar, elde ettiğimiz büyüme rakamları, uluslararası alanda artan etkinliğimiz ve saygınlığımız, yine o gecede ortaya koyduğumuz iradenin ve çıkarttığımız derslerin neticesidir"

İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu, "15 Temmuz hadisesinden sonra yaşanan büyük değişim, terörle mücadelemizin artarak ve daha kararlı şekilde sürdürülmesi, o karanlık gece ortaya koyduğumuz güçlü iradenin neticesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Soylu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

15 Temmuz'un, alelade bir darbe kalkışması olmadığını, her ayrıntısıyla hesaplanmış, küresel sahipleri ve yerel hainleri olan bir gece olduğunu belirten Soylu, 15 Temmuz'un, gecesi, sabahı ve yarınlarıyla hesaplandığını ifade etti.

Soylu, hesap edilmeyen tek noktanın, Türk milletinin asaleti, cesareti ve Cenab-ı Hakk'ın bu millete olan sevgisi olduğunu ifade ederek, milletin, o hesaplanmış geceyi bir "hesaplaşma gecesine" çevirdiğini, yıllardır darbelerle operasyonlarla terörle kardeş kavgalarıyla adeta nefes aldırılmayan demokrasiye, tüm fertleriyle sahip çıktığını aktardı.

"15 Temmuz hadisesinden sonra yaşanan büyük değişim, terörle mücadelemizin artarak ve daha kararlı şekilde sürdürülmesi, o karanlık gece ortaya koyduğumuz güçlü iradenin neticesidir." vurgusu yapan Soylu, şunları kaydetti:

"Bugün büyük bir toplumsal barış ve olgunlukla gerçekleştirmekte olduğumuz değişim, adım attığımız modern yönetim sistemi, devletimize ve kendi gücümüze olan inancımız, üretimin her alanında, tarımda, sanayide, hizmet sektöründe atılan kararlı adımlar, elde ettiğimiz büyüme rakamları, uluslararası alanda artan etkinliğimiz ve saygınlığımız, yine o gecede ortaya koyduğumuz iradenin ve çıkarttığımız derslerin neticesidir.

15 Temmuz ve sonraki süreçte güçlü bir liderlik ortaya koyarak, Türkiye'ye yeni bir ufuk açan, öz güvenimizi yeniden ayağa kaldıran ve küresel bir zulüm düzenine kafa tutan kıymetli Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, aziz milletimizin ortaya koyduğu yüksek irade, her zaman rahmet ve şükranla andığımız şehit ve gazilerimizin hatırası, bu kahramanlık destanının en önemli paydaşları ve 2023, 2053, 2071 hedeflerimizin mimarlarıdır. Bu vesileyle 15 Temmuz gecesi geleceğimiz için can veren bütün şehitlerimize Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyor, gazilerimize acil şifalar diliyorum. Allah bizlere tekrar böyle muhasebeler yaşatmasın, milletimizin iradesini üzerimizden eksik etmesin."

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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu mesaj

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