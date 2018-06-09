HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

"Terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2018 23:13 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık: - "Askerimiz, polisimiz, güvenlik korucularımız, terör örgütünü adeta adım atamaz hale getirdi. Bu terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz" - "Birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz sürece, bize yönelik ne dışarıdan ne içeriden yapılan hamlelerin hiçbirisi başarıya ulaşamaz"

KOCAELİ (AA) - Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, "Askerimiz, polisimiz, güvenlik korucularımız, terör örgütünü adeta adım atamaz hale getirdi. Bu terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz." dedi.

Çeşitli programlar için Karamürsel'e gelen Işık, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Karamürsel Kent Meydanı Köprülü Kavşağı Temel Atma Töreni'ne katıldı.

Işık, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin asla teröre teslim olmayacağını, terörün başının nerede olursa olsun mutlaka yakalanıp ezileceğini söyledi.

Son dönemde teröre karşı çok yoğun bir mücadele verildiğini belirten Işık, "Askerimiz, polisimiz, güvenlik korucularımız, terör örgütünü adeta adım atamaz hale getirdi. Bu terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz." diye konuştu.

Işık, seçime çok kısa bir süre kala uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının not düşürme operasyonları yaptığına dikkati çekerek, Türkiye'nin bu operasyonlara karşı dimdik ayakta duracak güç ve kudrette olduğunu vurguladı.

Temelini atacakları kavşak projesine değinen Işık, şehirlerarası yolcu ve yük taşımacılığının önemli güzergahlarından olan D-130 Karayolu'nun Karamürsel kent meydanında battı-çıktı şeklinde düzenlendiğini ifade etti.

Işık, Osmangazi Köprüsü devreye girince D-130 Karayolu'ndaki trafikte bir miktar azalma olduğunu anlatarak, "Devlet bütçesinden Güney Marmara Otoyolu'nu Allah nasip ederse önümüzdeki günlerde başlatacağız. Gölcük ve Karamürsel'deki transit trafik yükünü, büyük oranda ortadan kaldıracağız." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, AK Parti İl Başkan Vekili Abdullah Eryarsoy'la temele ilk harcı atan Işık, daha sonra Karamürsel sahilinde düzenlenen iftar programında vatandaşlarla orucunu açtı.

Işık, iftardan sonra yaptığı konuşmada, cennet bir vatanda yaşadıkları için çok şanslı olduklarını belirterek, Kocaeli'nin de bu cennet vatanın en güzel köşelerinden olduğunu söyledi.

Karamürsel'in hem tarihiyle hem doğal güzelliğiyle hem de insanlarıyla gerçekten farklı bir ilçe olduğunu dile getiren Işık, böylesine güzel insanlarla manevi atmosferde oruç açmanın ayrı bir mutluluk olduğunu kaydetti.

Işık, bölgedeki yangına rağmen ülkenin huzur içerisinde olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ülkemizde barış var, birlik var, düzen var, esenlik var. Pek çok ülkede şu ortamı bulmak mümkün değil. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz sürece, bize yönelik ne dışarıdan ne içeriden yapılan hamlelerin hiçbirisi başarıya ulaşamaz. Biz birlik ve beraberliğimizi koruduğumuz sürece, ülkemize yönelik yapılmak istenen bütün operasyonlar Allah'ın izniyle boşa çıkar. Buna yürekten inanıyoruz. Tarihte hangi dönemde birlik ve beraberlik içerisinde hareket ettiysek, Allah bize hep zafer nasip etti, hep başarı nasip etti ama ne zaman ayrılığa düştüysek de o zaman çok ağır bedeller ödedik."

PARTNERİşte Kıraç'ın çiftlik hayatı İşte Kıraç'ın çiftlik hayatı
Pelin Batu isyan etti: Twitter’daki o hesap benim değil!Pelin Batu isyan etti: Twitter’daki o hesap benim değil!
Demirören ailesine taziye ziyaretleri sürüyor (6)Demirören ailesine taziye ziyaretleri sürüyor (6)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fikri Işık iftar Terörle Mücadele

En Çok Okunan Haberler

Murat Başoğlu ve Hande Bermek hiçbir şey olmamış gibi birlikte!

Murat Başoğlu ve Hande Bermek hiçbir şey olmamış gibi birlikte!

Seçim anketi sonuçları art arda açıkladı! İşte 24 Haziran öncesi oy oranlarında son durum

Seçim anketi sonuçları art arda açıkladı! İşte 24 Haziran öncesi oy oranlarında son durum

Survivor 93. yeni bölüm fragmanı yayınlandı: Acun'dan Sema'ya yaptırım!

Survivor 93. yeni bölüm fragmanı yayınlandı: Acun'dan Sema'ya yaptırım!

Samsun'da dehşete düşüren kaza! Uzman çavuş havada defalarca takla attı!

Samsun'da dehşete düşüren kaza! Uzman çavuş havada defalarca takla attı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara mitinginde toplam 6 tane prompter kullanıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara mitinginde toplam 6 tane prompter kullanıldı

ABD'li uzman Makovsky: 24 Haziran'dan sonra kaos çıkabilir, Erdoğan Akşener’e cumhurbaşkanı yardımcılığı teklifinde bulunabilir

ABD'li uzman Makovsky: 24 Haziran'dan sonra kaos çıkabilir, Erdoğan Akşener’e cumhurbaşkanı yardımcılığı teklifinde bulunabilir

İlginizi Çekebilir

Nagehan Alçı'dan Muharrem İnce'ye bir cevap daha!

Nagehan Alçı'dan Muharrem İnce'ye bir cevap daha!

Seçim anketleriyle ilgili şok çıkış: Çok feci şeyler duydum!

Seçim anketleriyle ilgili şok çıkış: Çok feci şeyler duydum!

Süleyman Soylu'dan darbe uyarısı: FETÖ çağrı yapmaya devam ediyor

Süleyman Soylu'dan darbe uyarısı: FETÖ çağrı yapmaya devam ediyor

Bülent Arınç'tan Habertürk TV'de FETÖ eleştirilerine yanıt: Yerine girmiş zaten, bir yere koymaya gerek yok

Bülent Arınç'tan Habertürk TV'de FETÖ eleştirilerine yanıt: Yerine girmiş zaten, bir yere koymaya gerek yok

OHAL kalkıyor mu? Başbakan Binali Yıldırım canlı yayında açıkladı!

OHAL kalkıyor mu? Başbakan Binali Yıldırım canlı yayında açıkladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Resimli Kadir Gecesi mesajları 2018 - Bin aydan hayırlı Kadir Gecesi için güncel kandil mesajları

Resimli Kadir Gecesi mesajları 2018 - Bin aydan hayırlı Kadir Gecesi için güncel kandil mesajları

Pelin Batu isyan etti: Twitter’daki o hesap benim değil!

Pelin Batu isyan etti: Twitter’daki o hesap benim değil!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Avusturya'ya ateş püskürdü: Dünyayı bir Haçlı-Hilal savaşına götürüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Avusturya'ya ateş püskürdü: Dünyayı bir Haçlı-Hilal savaşına götürüyor

Diyarbakır'da çatışmada ağır yaralanan Uzman Çavuş Uğur Sağlam tedavi gördüğü GATA'da şehit oldu

Diyarbakır'da çatışmada ağır yaralanan Uzman Çavuş Uğur Sağlam tedavi gördüğü GATA'da şehit oldu

Manisa'da 29 FETÖ'cü itirafçı oldu! TSK yapılanması çorap söküğü gibi çözülüyor!

Manisa'da 29 FETÖ'cü itirafçı oldu! TSK yapılanması çorap söküğü gibi çözülüyor!

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? AK Partili Hamza Dağ tarih verdi!

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? AK Partili Hamza Dağ tarih verdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.