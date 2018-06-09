KOCAELİ (AA) - Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, "Askerimiz, polisimiz, güvenlik korucularımız, terör örgütünü adeta adım atamaz hale getirdi. Bu terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz." dedi.
Çeşitli programlar için Karamürsel'e gelen Işık, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Karamürsel Kent Meydanı Köprülü Kavşağı Temel Atma Töreni'ne katıldı.
Işık, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin asla teröre teslim olmayacağını, terörün başının nerede olursa olsun mutlaka yakalanıp ezileceğini söyledi.
Son dönemde teröre karşı çok yoğun bir mücadele verildiğini belirten Işık, "Askerimiz, polisimiz, güvenlik korucularımız, terör örgütünü adeta adım atamaz hale getirdi. Bu terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz." diye konuştu.
Işık, seçime çok kısa bir süre kala uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının not düşürme operasyonları yaptığına dikkati çekerek, Türkiye'nin bu operasyonlara karşı dimdik ayakta duracak güç ve kudrette olduğunu vurguladı.
Temelini atacakları kavşak projesine değinen Işık, şehirlerarası yolcu ve yük taşımacılığının önemli güzergahlarından olan D-130 Karayolu'nun Karamürsel kent meydanında battı-çıktı şeklinde düzenlendiğini ifade etti.
Işık, Osmangazi Köprüsü devreye girince D-130 Karayolu'ndaki trafikte bir miktar azalma olduğunu anlatarak, "Devlet bütçesinden Güney Marmara Otoyolu'nu Allah nasip ederse önümüzdeki günlerde başlatacağız. Gölcük ve Karamürsel'deki transit trafik yükünü, büyük oranda ortadan kaldıracağız." ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, AK Parti İl Başkan Vekili Abdullah Eryarsoy'la temele ilk harcı atan Işık, daha sonra Karamürsel sahilinde düzenlenen iftar programında vatandaşlarla orucunu açtı.
Işık, iftardan sonra yaptığı konuşmada, cennet bir vatanda yaşadıkları için çok şanslı olduklarını belirterek, Kocaeli'nin de bu cennet vatanın en güzel köşelerinden olduğunu söyledi.
Karamürsel'in hem tarihiyle hem doğal güzelliğiyle hem de insanlarıyla gerçekten farklı bir ilçe olduğunu dile getiren Işık, böylesine güzel insanlarla manevi atmosferde oruç açmanın ayrı bir mutluluk olduğunu kaydetti.
Işık, bölgedeki yangına rağmen ülkenin huzur içerisinde olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle tamamladı:
"Ülkemizde barış var, birlik var, düzen var, esenlik var. Pek çok ülkede şu ortamı bulmak mümkün değil. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz sürece, bize yönelik ne dışarıdan ne içeriden yapılan hamlelerin hiçbirisi başarıya ulaşamaz. Biz birlik ve beraberliğimizi koruduğumuz sürece, ülkemize yönelik yapılmak istenen bütün operasyonlar Allah'ın izniyle boşa çıkar. Buna yürekten inanıyoruz. Tarihte hangi dönemde birlik ve beraberlik içerisinde hareket ettiysek, Allah bize hep zafer nasip etti, hep başarı nasip etti ama ne zaman ayrılığa düştüysek de o zaman çok ağır bedeller ödedik."
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