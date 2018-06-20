Terörle sınır ötesinde etkili mücadele

Türk Silahlı Kuvvetlerinin başta Kandil olmak üzere Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik son dönemdeki operasyonlarında 200'e yakın terörist etkisiz hale getirildi.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütünün barınma alanları Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından hava harekatlarıyla vuruluyor.

Başta Kandil olmak üzere Hakurk, Zap ve Avaşin'de terör örgütü tarafından kullanılan alanlar jetlerin harekatlarıyla baskı altına alınıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri, insansız hava araçlarıyla da sürekli kontrol ettiği sınır hattında teröristlere hareket etme şansı tanımıyor.

Bu kapsamda Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatlarında 61 terörist etkisiz hale getirildi. 12 Haziran'daki hava harekatında PKK/KCK'nın sözde bölge sorumlularından birinin de arasında olduğu 26 terörist öldürüldü, terör örgütüne ait sığınak, barınak, silah mevzisi ve mühimmat deposu olarak kullanılan 12 hedef imha edildi.

TSK'nın Kandil başta olmak üzere Hakurk, Avaşin-Basyan'a yönelik hava harekatının bir bölümü TSK'nın komuta kademesi tarafından da yakından takip edildi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ile Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi'ne gitti. Komutanlar buradan hava harekatlarının bir bölümünü takip etti. TSK'nın 15 Haziran'da Kandil'e yönelik hava harekatında da PKK üyesi 35 terörist etkisiz hale getirildi.