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"Terörü de destekleyenleri de lanetliyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2018 11:12 | Son Güncelleme

Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesinde 1995'te PKK'lı teröristlerce şehit edilen güvenlik korucuları Fetah Şin ve Şero Şirin'in yakınları, teröre tepkilerini "Terörü de destekleyenleri de lanetliyoruz" diyerek dile getirdi - Şehit korucu Fettah Şin'in eşi Gül Şin: - "5 çocuğum yetim kaldı. Çocuklarımı okuttum. Teröristlere öfkem çok büyük. Onları lanetliyorum. İnşallah Allah'ından bulurlar, inşallah dünyada tek bir tanesi bile kalmaz. Bizi bu şekilde bıraktılar. Her zaman yok olmaları için dua ediyorum" - Şehit korucu Şero Şirin'in oğlu Rasim Şirin: - "6 kardeşiz, en küçüğü de benim. Annem o zaman bize bakıyordu. Ondan sonra ağabeyim bize babalık yaptı. Bu yaşa kadar geldik. Terörü de destekleyenleri de lanetliyoruz"

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesinde 1995'te PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan köy korucuları Fetah Şin ve Şero Şirin'in aileleri, yaşadıkları acıyı unutamıyor.

Irak sınırında bulunan ve terörle mücadelede bugüne kadar çok sayıda güvenlik korucusunu şehit veren Derecik'te yakınları teröristlerce katledilenlerin acısı bir an olsun dinmiyor.

Irak'ın kuzeyine 12 Nisan 1995'te düzenlenen operasyonda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Fetah Şin ve 7 Nisan 1995'te eski Koçyiğit köyü kırsalında gerçekleştirilen operasyonda şehit olan Şero Şirin'in ailelerinin acıları ilk günkü gibi tazeliğini koruyor. Yaşadıkları acıyı unutamayan şehit aileleri, şehitlerin hatıralarını yad ediyor.

Şehidin eşi Gül Şin, AA muhabirine Kürtçe yaptığı açıklamada, eşini 23 yıl önce kaybettiğini ve yaşadıkları acıyı unutamadıklarını anlattı.

"Devletimiz ve Cumhurbaşkanımızdan çok memnunuz. Bize sahip çıktılar. Hiçbir eksiğimiz olmadı. Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum." diyen Şin, şöyle konuştu:

"5 çocuğum yetim kaldı. Çocuklarımı okuttum. Teröristlere öfkem çok büyük. Onları lanetliyorum. İnşallah Allah'ından bulurlar, inşallah dünyada tek bir tanesi bile kalmaz. Bizi bu şekilde bıraktılar. Her zaman yok olmaları için dua ediyorum. Bize böyle bir acı yaşattılar. Tüm şehit ailelerine başsağlığı diliyorum, Allah sabır versin. Kayın biraderimi, amcamın oğlunu, yeğenimi öldürdüler. 5 yakınım şehit oldu."

- "Devletimizden kötü söz edersem başıma taş yağar"

Devletin şehit ailelerine büyük önem verdiğini ve bütün sıkıntılarını giderdiğini dile getiren Şin, "Devletimiz bize çok iyi davranıyor. Bu yüzden devletimizden kötü söz edersem başıma taş yağar. Allah devletimize, güvenlik güçlerimize güç, kuvvet versin inşallah. Eskiden korkudan çok çıkamıyorduk ama operasyonlardan sonra bu sene daha rahat ve huzurluyuz." dedi.

Şehidin kızı Zeytin Şin de büyük acı yaşadıklarını ve 5 kardeşiyle yetim kaldığına işaret ederek şunları söyledi:

"Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Bize sahip çıktılar. Baba eksikliğini çok hissediyorum, büyük acı çektim. Şu an tarif edemiyorum. Teröristler kahrolsun, yok olsunlar. İnşallah köklerini kazıyacaktır Cumhurbaşkanımız. Son iki yıldır Derecik çok rahat bir yer oldu. Özellikle eski köyümüz için çok rahatladık. Şu an eski köyümüze gidip gelebiliyoruz. Ağabeyimi yalnız gönderemiyorduk PKK'dan dolayı. Şehit çocuğu olduğu için kaçırırlar diye. O yüzden hep birlikte giderdik. Eskiden terör baskısı vardı. Çocukken hatırlıyorum, silah sesleri gelince çok korkardık, annemize sığınıp sarılırdık ama şu an çok rahatız."

- "Terör nedeniyle 23 yıldır babasızız"

Şero Şirin'in oğlu Rasim Şirin (30) de babasının 23 yıl önce eski Koçyiğit köyü kırsalında gerçekleştirilen operasyonda şehit olduğunu anımsattı.

Babasının 21 gün operasyonda kaldığını, 22'nci gün gelip kızını doktora götüreceğini fakat son günde şehit olduğunu anlatan Şirin, şunları aktardı:

"Babasızlık çok kötü bir şey. Allah kimseye yaşatmasın inşallah. Şehit olması bizim için başka bir gurur. Vatan sağ olsun. Şehit ailelerinin Allah yardımcısı olsun. Şu an burada ciddi bir birliktelik var. Korucu sayımız fazla. Eski ile şu anki ortam farklı. Şu anki huzur daha güzel. 6 kardeşiz, en küçüğü de benim. Annem o zaman bize bakıyordu. Ondan sonra ağabeyim bize babalık yaptı. Bu yaşa kadar geldik. Terörü de destekleyenleri de lanetliyoruz. Allah zeval versin. Allah terörü yok etsin, kahru perişan etsin. Terör nedeniyle 23 yıldır babasızız. Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın."

Yılmaz Şirin ise çok zor günler yaşadıklarını ve kardeşlerine babalık yaptığına dikkati çekerek şu an iyi durumda olduklarını, yıllardır terör nedeniyle gidemedikleri köylerine rahatlıkla gittiklerini kaydetti.

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