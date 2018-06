"Terörü de destekleyenleri de lanetliyoruz"

Irak sınırında bulunan ve terörle mücadelede bugüne kadar çok sayıda güvenlik korucusunu şehit veren Derecik'te yakınları teröristlerce katledilenlerin acısı bir an olsun dinmiyor.

"5 çocuğum yetim kaldı. Çocuklarımı okuttum. Teröristlere öfkem çok büyük. Onları lanetliyorum. İnşallah Allah'ından bulurlar, inşallah dünyada tek bir tanesi bile kalmaz. Bizi bu şekilde bıraktılar. Her zaman yok olmaları için dua ediyorum. Bize böyle bir acı yaşattılar. Tüm şehit ailelerine başsağlığı diliyorum, Allah sabır versin. Kayın biraderimi, amcamın oğlunu, yeğenimi öldürdüler. 5 yakınım şehit oldu."

- "Devletimizden kötü söz edersem başıma taş yağar"

Devletin şehit ailelerine büyük önem verdiğini ve bütün sıkıntılarını giderdiğini dile getiren Şin, "Devletimiz bize çok iyi davranıyor. Bu yüzden devletimizden kötü söz edersem başıma taş yağar. Allah devletimize, güvenlik güçlerimize güç, kuvvet versin inşallah. Eskiden korkudan çok çıkamıyorduk ama operasyonlardan sonra bu sene daha rahat ve huzurluyuz." dedi.

Şehidin kızı Zeytin Şin de büyük acı yaşadıklarını ve 5 kardeşiyle yetim kaldığına işaret ederek şunları söyledi:

"Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Bize sahip çıktılar. Baba eksikliğini çok hissediyorum, büyük acı çektim. Şu an tarif edemiyorum. Teröristler kahrolsun, yok olsunlar. İnşallah köklerini kazıyacaktır Cumhurbaşkanımız. Son iki yıldır Derecik çok rahat bir yer oldu. Özellikle eski köyümüz için çok rahatladık. Şu an eski köyümüze gidip gelebiliyoruz. Ağabeyimi yalnız gönderemiyorduk PKK'dan dolayı. Şehit çocuğu olduğu için kaçırırlar diye. O yüzden hep birlikte giderdik. Eskiden terör baskısı vardı. Çocukken hatırlıyorum, silah sesleri gelince çok korkardık, annemize sığınıp sarılırdık ama şu an çok rahatız."