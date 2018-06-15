"Terörün beli kırılmıştır"

KOCAELİ (AA) - Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, "Terörle mücadelede kararlılık sürdükçe, bu noktada devletin tüm birimleri arasındaki koordinasyon sürdükçe ve terörle mücadelede özellikle nitelikli insan unsurunun yanında, yüksek teknoloji de kullanıldıkça terörle mücadelede her gün yeni başarıların gelmesi gayet tabiidir. Gerçekten terörün Türkiye'de bugün itibarıyla beli kırılmıştır. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz." dedi. Işık, bayram namazını, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, AK Parti Kocaeli İl Başkan Vekili Abdullah Eryarsoy, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz ve beraberindeki protokol üyeleriyle İzmit'teki tarihi Fevziye Camisi'nde kıldı. Namazın ardından camideki vatandaşlarla bayramlaşan Işık, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, İslam dünyasının Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek, bayramın kazasız belasız, sağlık ve huzur için kutlanmasını Allah'tan niyaz etti. Işık, bütün şehit yakınları ve gazilerin, sınır boylarında nöbet tutan, sınır ötesinde ülkenin güvenliği ve esenliği için mücadele eden askerin, polisin, jandarmanın, güvenlik korucularının bayramını kutladı.

Kudüs'ten Arakan'a kadar dünyadaki mazlum Müslümanların bayramını da tebrik eden Işık, bu bayramın onların zulümden kurtulmasına, dünyada zulmün, haksızlığın ve eşitsizliğin son bulmasına vesile olması temennisinde bulundu. Işık, Türkiye'nin bayramı bayram tadında kutlamasını, seçim sürecinin de bir rekabet ortamında ama bayram tadında tamamlanmasını özellikle arzu ettiklerini belirtti. - "Terörle mücadelenin tüm boyutlarına odaklandık" Türkiye'nin, ülke içinde ve sınır ötesinde sürdürdüğü terörle mücadeleye de değinen Işık, şöyle konuştu: "Terörle mücadelede kararlılık sürdükçe, bu noktada devletin tüm birimleri arasındaki koordinasyon sürdükçe ve terörle mücadelede özellikle nitelikli insan unsurunun yanında, yüksek teknoloji de kullanıldıkça, terörle mücadelede her gün yeni başarıların gelmesi gayet tabiidir. Gerçekten terörün Türkiye'de bugün itibarıyla beli kırılmıştır. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Elbette, 'Terör tamamen ortadan kaldırılmıştır.' diyemiyoruz ancak terör örgütünün artık eskisi gibi kitlesel eylem yapma imkanı ve kabiliyeti ortadan kaldırılmıştır. Bu noktada devletin tüm kurumları, güvenlik birimlerimizin tamamı büyük bir kararlılık ve koordinasyon içerisinde bu mücadeleyi sürdürüyor."