Terörün gasp ettiği araziler, halkın hizmetine açıldı

"Her geçen gün güzel açılışlara şahit oluyoruz"

Her geçen gün güzel açılışlara şahit olduklarını ifade eden AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek ise, "Bugün de yine güzel ve farklı açılışlarımız var. Bugün mutluyuz, Bulanıklılarla iç içeyiz. İnsanların yüzü gülüyor, rabbim bu yüzleri soldurmasın inşallah. Liderimizin önderliğinde, liderimizin talimatına binaen, Valimiz Aziz Yıldırım’ın öncülüğünde ekip olarak güzel şeyler yapmaya hazırız. İnşallah yapacağız. Bunlarla da yetinmeyeceğiz. Vatandaşımızın talebi çoktur, her şeye layıktırlar. Güzel hizmetler, güzel açılışlar, güzel imkanları sunmaya da hazırız, tembellik yapmayacağız. İnşallah her geçen gün bahar gibi güzel olacaktır" ifadelerini kullandı.

Bulanık Kaymakamlığı tarafından yapımı tamamlanan kıl çadırın açılış törenine Muş Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Garnizon Komutanı Cem Karoğlu, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İl Jandarma Komutanı İsmail Şahin, İlçe Kaymakamı Hacı Arslan Uzan, AK Parti İl Başkanı Rahmetullah Yaktı ve kamu kurum amirleri ile çok sayıda davetli katıldı.