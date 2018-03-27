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Terörün gasp ettiği araziler, halkın hizmetine açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2018 14:59 | Son Güncelleme

Muş’un Bulanık ilçesinde çoğunluğu terör örgütü PKK’ya müzahir şahıslarca gasp edilen devlete ait arazilerin üzerine kaymakamlık tarafından kurulan ve düğünlerin yapılacağı kıl çadırın açılışı yapıldı.Bulanık ilçesinde terör örgütü PKK’ya müzahir şahıslarca gasp edilen ve yeniden devlete kazandırılan arazi üzerine yapılan Sultan Alparslan Otağı Kıl Çadırında artık düğün, nişan, kutlamalar ve özel anma günleri ile Ramazan ayından ikramlar yapılacak.

Muş’un Bulanık ilçesinde çoğunluğu terör örgütü PKK’ya müzahir şahıslarca gasp edilen devlete ait arazilerin üzerine kaymakamlık tarafından kurulan ve düğünlerin yapılacağı kıl çadırın açılışı yapıldı.
Bulanık ilçesinde terör örgütü PKK’ya müzahir şahıslarca gasp edilen ve yeniden devlete kazandırılan arazi üzerine yapılan Sultan Alparslan Otağı Kıl Çadırında artık düğün, nişan, kutlamalar ve özel anma günleri ile Ramazan ayından ikramlar yapılacak. Sultan Alparslan Otağının açılışının ardından davetlilere ikramlar yapılıp, şarkılar söylendi.
Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Muş Valisi Aziz Yıldırım, bugün güzel bir açılışı gerçekleştirdiklerini söyledi. Bu tür alanların birileri tarafından gasp edildiğini ifade eden Vali Yıldırım, "Milletvekilimiz Mehmet Emin Şimşek, Ankara’da meclis çalışmaları olduğu halde bugün buradaki açılışlara katılabilmek için bizlerle beraber oldular. Her yerde böyle tescil dışı, henüz kaydedilmemiş alanlar var. Bu alanlar birileri tarafından işgal ediliyor. Özellikle şehir içerisindeki bu kıymetli alanların tekrar alınarak kamuya, kamunun kullanımına, herkesin ortak kullanımına açılması çok önem ifade etmektedir. Bizde bugün bunu gerçekleştirdik. Kaymakamımız burada güzel bir rekreasyon alanı gerçekleştirmiş. Bir de bizim kıl çadırlar bilindiği üzere kültürümüzden, tarihimizden kaynaklanan barınma yerleridir. Burada çok güzel bir şekilde yeniden hazırlamışlar ve çok amaçlı kullanıma hep birlikte açtık. İnşallah bundan sonra güzel programlar olur burada. Belki düğünler, nikahlar, nişanlar, özel anma günleri burada yapılabilecektir. Nasip olursa önümüzde Ramazan var. Ramazan ayı içerisinde burada hep beraber fakir, fukaramızla birlikte güzel iftarlar yapacağız inşallah. Bu şekilde kullanmaya devam da edeceğiz" dedi.

"Her geçen gün güzel açılışlara şahit oluyoruz"
Her geçen gün güzel açılışlara şahit olduklarını ifade eden AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek ise, "Bugün de yine güzel ve farklı açılışlarımız var. Bugün mutluyuz, Bulanıklılarla iç içeyiz. İnsanların yüzü gülüyor, rabbim bu yüzleri soldurmasın inşallah. Liderimizin önderliğinde, liderimizin talimatına binaen, Valimiz Aziz Yıldırım’ın öncülüğünde ekip olarak güzel şeyler yapmaya hazırız. İnşallah yapacağız. Bunlarla da yetinmeyeceğiz. Vatandaşımızın talebi çoktur, her şeye layıktırlar. Güzel hizmetler, güzel açılışlar, güzel imkanları sunmaya da hazırız, tembellik yapmayacağız. İnşallah her geçen gün bahar gibi güzel olacaktır" ifadelerini kullandı.
Bulanık Kaymakamlığı tarafından yapımı tamamlanan kıl çadırın açılış törenine Muş Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Garnizon Komutanı Cem Karoğlu, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İl Jandarma Komutanı İsmail Şahin, İlçe Kaymakamı Hacı Arslan Uzan, AK Parti İl Başkanı Rahmetullah Yaktı ve kamu kurum amirleri ile çok sayıda davetli katıldı.

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