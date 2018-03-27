Terörün gasp ettiği araziler, halkın hizmetine açıldı

Muş’un Bulanık ilçesinde çoğunluğu terör örgütü PKK’ya müzahir şahıslarca gasp edilen devlete ait arazilerin üzerine kaymakamlık tarafından kurulan ve düğünlerin yapılacağı kıl çadırın açılışı yapıldı.

Bulanık ilçesinde terör örgütü PKK’ya müzahir şahıslarca gasp edilen ve yeniden devlete kazandırılan arazi üzerine yapılan Sultan Alparslan Otağı Kıl Çadırında artık düğün, nişan, kutlamalar ve özel anma günleri ile Ramazan ayından ikramlar yapılacak. Sultan Alparslan Otağının açılışının ardından davetlilere ikramlar yapılıp, şarkılar söylendi.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Muş Valisi Aziz Yıldırım, bugün güzel bir açılışı gerçekleştirdiklerini söyledi. Bu tür alanların birileri tarafından gasp edildiğini ifade eden Vali Yıldırım, "Milletvekilimiz Mehmet Emin Şimşek, Ankara’da meclis çalışmaları olduğu halde bugün buradaki açılışlara katılabilmek için bizlerle beraber oldular. Her yerde böyle tescil dışı, henüz kaydedilmemiş alanlar var. Bu alanlar birileri tarafından işgal ediliyor. Özellikle şehir içerisindeki bu kıymetli alanların tekrar alınarak kamuya, kamunun kullanımına, herkesin ortak kullanımına açılması çok önem ifade etmektedir. Bizde bugün bunu gerçekleştirdik. Kaymakamımız burada güzel bir rekreasyon alanı gerçekleştirmiş. Bir de bizim kıl çadırlar bilindiği üzere kültürümüzden, tarihimizden kaynaklanan barınma yerleridir. Burada çok güzel bir şekilde yeniden hazırlamışlar ve çok amaçlı kullanıma hep birlikte açtık. İnşallah bundan sonra güzel programlar olur burada. Belki düğünler, nikahlar, nişanlar, özel anma günleri burada yapılabilecektir. Nasip olursa önümüzde Ramazan var. Ramazan ayı içerisinde burada hep beraber fakir, fukaramızla birlikte güzel iftarlar yapacağız inşallah. Bu şekilde kullanmaya devam da edeceğiz" dedi.