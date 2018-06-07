Terörün katlettiği Aybüke öğretmenin acısı ilk günkü gibi

SELMAN TÜR - Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın için duyulan acı dinmiyor. Kozluk'ta karne dağıttıktan sonra evine giderken Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına teröristlerce açılan ateşle ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 22 yaşında şehit olan Yalçın'ın ölümünün üzerinden bir yıl geçti. İlk görev yeri olan ilçede henüz 7 aylık öğretmen iken 9 Haziran 2017 günü katledilen, adı, okullarda, sınıflarda, cadde ve kütüphanelerde yaşatılan, seslendirdiği "Magusa Türküsü" ile gönüllere taht kuran Aybüke öğretmene duyulan özlem her geçen gün artıyor. Yalçın'ın adının yaşatıldığı "Şehit Şenay Aybüke Yalçın Çok Programlı Anadolu Lisesi" nde eğitim öğretim yılı buruk sona eriyor. Saldırının hedefindeki Kozluk Belediye Başkanı Veysi Işık, AA muhabirine, Aybüke öğretmen ve sonrasında iki uzman çavuşun şehit edildiği saldırıyı bir kez daha lanetlediğini söyledi. Şehit Yalçın'ın kısa sürede ilçenin sempatisini kazandığını dile getiren Işık, "Tabi ki çok üzücü bir olaydı. 6-7 ay önce atanmış öğretmen bir kardeşimizdi. Gerçekten bizi derinden üzdü. Allah fırsat vermesin bir daha." dedi.

Bir daha böyle olayların yaşanmamasını temenni eden Işık, insanların artık huzur istediğini vurguladı. Işık, şunları kaydetti: "Bu insanlar artık huzur, yatırım yapmak ve istihdam istiyor, evine, çoluk çocuğuna ekmek götürmek istiyor, huzur içerisinde hep beraber yaşamak istiyor. Buradaki tüm insanlar kardeşlerimizdir, dostlarımızdır ve akrabalarımızdır. Allah bir daha bu tür olayları göstermesin. Önümüzde seçimler var. Huzur içerisinde bu seçimleri hem ilçe hem Batman hem de ülke olarak geçiririz inşallah. Türkler ve Kürtlerin hep kardeş olarak inşallah bundan sonra daha da birbirine kenetlenip yaşayacaklarını ümit ediyorum." - "Sene boyunca ruhen hep yanımızdaydı" Şehit Şenay Aybüke Yalçın Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Mahmut Işık, Aybüke öğretmeni kaybetmenin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen şehidi hiç unutamadıklarını söyledi. Şehit öğretmenin anılarını yaşatmak için okul girişine, "Şehit Şenay Aybüke Yalçın Anı Köşesi" oluşturduklarını dile getiren Işık, her sabah okula girdiklerinde şehit öğretmeni selamlayarak, ona "günaydın" diyerek güne başladıklarını kaydetti.

Öğrencilerinin şehit öğrenmen için yazdıkları şiirlerinden oluşan "Cemre" adlı bir kitap çıkardıklarını belirten Işık, okulun "Ayna" adıyla çıkan edebiyat dergisini de "Aybüke" olarak değiştirdiklerini anlattı. Işık, "Müzik odamıza her girdiğimizde onun fotoğrafıyla ona 'günaydınlar, kolay gelsin' diyerek günümüze başladık. Biz Aybüke'siz bir yılı geride bırakmak olarak değerlendirmiyoruz. O fiziken bizimle olmamış olabilir ama sene boyunca ruhen hep yanımızdaydı, öğrencilerimizle birlikteydi. Biz onun o gülüşünü, o neşesini, o heyecanını hiçbir zaman unutmadık, hiçbir zaman da unutmayacağız." diye konuştu. - "Ömrümüzün sonuna kadar unutmayacağız" Şehit öğretmen Yalçın'a "Magusa Limanı" türküsünü seslendirirken ud çalarak eşlik eden meslektaşı müzik öğretmeni Hakan Karabulut, udunu her eline aldığında şehit meslektaşının sesinin kulaklarında çınladığını söyledi. Karabulut, "Arkadaşımızın şehadeti üzerinden tam bir yıl geçti. Bu bir yıl içerisinde biz arkadaşımızı hiçbir şekilde unutmadık, andık ama bir o kadar da şehadeti arkadaşımıza konduramadık, içimize sindiremedik, kabullenemedik." ifadelerini kullandı. Karabulut, şöyle devam etti:

"Arkadaşları olarak kendisini unutmamak adına konserler düzenledik ama aldığımız her sahnede acımızın üzerine maalesef acı yüklendi. Öyle güzel bir kalbi vardı ki; insanları barıştırmak, bir arada tutmak için çırpınan ve uğraşan tertemiz kalpli melek gibi bir insandı Aybüke. Aldığı maaşla kendi sınıfına enstrümanlar aldı, 'Benim çocuklarım enstrümansız kalmasın, müziği öğrensin' diye. Bu kadar yüce gönüllüydü Aybüke." Karabulut, kısa süren meslek hayatında şehidin öğrencilerinin geleceğine dair çok şey yaptığını dile getirerek, ilk şehadet haberini aldıklarında inanamadıklarını aktardı. Yalçın'ın masum olduğuna işaret eden Karabulut, "Biz onu unutmadık ve ömrümüzün sonuna kadar da unutmayacağız. Aybüke gerçekten şehit olmuş olsa bile aramızda olmasa bile bizimle birlikte ve bizimle yaşıyor. Seni unutmadık Aybüke öğretmen. Unutmayacağız." ifadelerini kullandı. Terör saldırısının ardından TOBB Batman Güzel Sanatlar Lisesi'nde göreve başladığını anlatan Karabulut, bu okulda da şehit meslektaşı adına bir konferans salonu yaptıklarını, bu vesileyle buraya gelen öğrencilerin şehit olan bir müzik öğretmeninin varlığını hep bileceklerini belirtti.