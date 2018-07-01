Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Yeni dönemde de terörle mücadele konusunda aynı kararlılıkta olacağız. Bir daha bu vatana şehit cenazesi gelmemesi için terörün kökünü kazıyacağız." dedi.
Tüfenkci, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerin roketli saldırısında şehit düşen Piyade Sözleşmeli Onbaşı Aliseydi Özdemir'in Malatya'nın Hekimhan ilçesine bağlı Güzelyayla Mahallesi'nde yaşayan ailesini ziyaret ederek, şehit için okutulan mevlide katıldı.
Şehit babası Zekeriya Özdemir'e taziyelerini ileten Tüfenkci, terörle mücadeledeki kararlılıklarını vurguladı.
"Bizler yeni dönemde de terörle mücadele konusunda aynı kararlılıkta olacağız. Bir daha bu vatana şehit cenazesi gelmemesi için terörün kökünü kazıyacağız." diyen Tüfenkci, "Rabbim vatanımızı ayakta tutmak için canla başla mücadele eden askerimizi, polisimizi tüm güvenlik güçlerimizi muzaffer eylesin. Şehadet şerbetini içen Aliseydi kardeşimiz ve tüm şehitlerimizin ruhunu şad olsun. Bizleri de şehitlerimizin şefaatine nail eylesin." ifadelerini kullandı.
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