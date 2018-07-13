HABER

"Terörün üstüne gittiler, kanımızı yerde koymadılar"

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2018 02:39 | Son Güncelleme

Burdurlu şehit Mithat Akça'nın ailesine, 20 yıl önce çocuklarını şehit eden teröristin etkisiz hale getirildiği haberi verildi - Şehit babası Ramazan Akça: - "Başkanımız sağ olsun, Milli Savunma Bakanlarımızla bu işe el koydular. Terörün üstüne gittiler, kanımızı yerde koymadılar"

Burdur'un Ağlasun ilçesinde yaşayan şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Mithat Akça'nın anne ve babasına, oğullarının şehit olduğu 1998 yılındaki saldırının faili terörist Sefer Açar'ın etkisiz hale getirildiği haberi askeri yetkililer tarafından verildi.

Kibrit köyünde yaşayan şehit babası Ramazan Akça, 28 Haziran'da etkisiz hale getirilen terörist Sefer Açar'ın 20 yıl önce oğlu dahil 15 askerin şehit edildiği saldırının faili olduğunu evine gelen Ağlasun Jandarma Komutanlığı yetkililerinden öğrendi.

Akça, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisine verilen müjdeli haberden dolayı çok memnun olduğunu söyledi.

Şehit babası, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kastederek, "Başkanımız sağ olsun, Milli Savunma Bakanlarımızla bu işe el koydular. Terörün üstüne gittiler, kanımızı yerde koymadılar." dedi.

Akça, 20 yıl sonra böyle bir müjde aldığı için acısının bir nebze olsun dindiğini kaydetti.

Allah'ın, oğluna şehitliği nasip ettiğini belirten Akça, "Benim oğlum görevdeyken 'devletin ekmeğini helalinden yiyeceğim' diye bir gün bile izin almazdı. Allah oğluma böylelikle şehitlik nasip etti. Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan sağ olsun, bu terörist öldürüldüğü için biz bugün Ramazan Bayramı'ndan sonra çifte bayram yaşıyoruz." diye konuştu.

Haberi aldıktan sonra oğullarının kabrine gittiklerini aktaran Akça, kanının yerde kalmadığını söylediklerini sözlerine ekledi.

Anne Fatma Akça ise "Allah devletimize, milletimize, ordumuza ve polisimize zeval vermesin. Teröristlere de Allah fırsat vermesin, biz nasıl yandıysak onlar da cehennem ateşinde yansın." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Koçyiğit köyü bölgesinde, 28 Haziran'da Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 10 teröristten birinin, "Aranan Teröristler" listesinin kırmızı kategorisinde yer alan terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Garzan eyaleti sorumlusu Sefer Açar (Welat Gever) olduğunun tespit edildiği duyurulmuştu.

Açar'ın, 27 Kasım 1998'de Irak'ın kuzeyinde operasyon esnasında Skorsky tipi jandarma helikopterinin PKK terör örgütü mensupları tarafından düşürülmesi sonucu 15 şehidin verildiği terör saldırısının faili olduğu belirlenmişti.

PARTNERSanat camiası verdiği destek için utanacak mı?Sanat camiası verdiği destek için utanacak mı?
HSK’dan 3 bin 784 hakim ve savcıya terfi!HSK’dan 3 bin 784 hakim ve savcıya terfi!
'Zabıtalar yürüme engelli kişiyi kaldırıma bıraktı' iddiası!'Zabıtalar yürüme engelli kişiyi kaldırıma bıraktı' iddiası!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ağlasun Burdur Jandarma Astsubay Üstçavuş Mithat Akça şehit

En Çok Okunan Haberler

Zuhal Olcay'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretten hapis!

Zuhal Olcay'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretten hapis!

Apple’dan Türkiye’ye görülmemiş zam! İşte yeni fiyatlar…

Apple’dan Türkiye’ye görülmemiş zam! İşte yeni fiyatlar…

Survivor Ümit Karan yeni imajıyla şoke etti

Survivor Ümit Karan yeni imajıyla şoke etti

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde iğrenç olay! Evli kadına cinsel içerikli mesaj çekti! Sonrasında hayatını şokunu yaşadı…

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde iğrenç olay! Evli kadına cinsel içerikli mesaj çekti! Sonrasında hayatını şokunu yaşadı…

Muharrem İnce 24 Haziran'dan sonra ilk kez canlı yayına çıktı! Çok önemli sözler

Muharrem İnce 24 Haziran'dan sonra ilk kez canlı yayına çıktı! Çok önemli sözler

Adnan Oktar'ın sağ kolu Tarkan Yavaş'ın şantaj kasetleriyle birlikte İsrail'e kaçtığı iddia edildi

Adnan Oktar'ın sağ kolu Tarkan Yavaş'ın şantaj kasetleriyle birlikte İsrail'e kaçtığı iddia edildi

İlginizi Çekebilir

Adnan Oktar operasyonunda şoke eden fuhuş detayı! Erkeklerle cinsel ilişkiye zorlandılar...

Adnan Oktar operasyonunda şoke eden fuhuş detayı! Erkeklerle cinsel ilişkiye zorlandılar...

Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin ilk Meclis Başkanı Binali Yıldırım ile CHP'li Mahmut Tanal arasında 'dalma' krizi

Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin ilk Meclis Başkanı Binali Yıldırım ile CHP'li Mahmut Tanal arasında 'dalma' krizi

İlişki teklifini kabul etmeyen adama öyle bir şey yaptı ki!

İlişki teklifini kabul etmeyen adama öyle bir şey yaptı ki!

Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili son dakika gelişmesi! Elbiseleri bulundu

Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili son dakika gelişmesi! Elbiseleri bulundu

İğrenç detay! 'Kediciklerle yatmak ilk Adnan Oktar'ın hakkıydı'

İğrenç detay! 'Kediciklerle yatmak ilk Adnan Oktar'ın hakkıydı'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adnan Oktar’ın 3 kaçış planı ortaya çıktı

Adnan Oktar’ın 3 kaçış planı ortaya çıktı

HSK’dan 3 bin 784 hakim ve savcıya terfi!

HSK’dan 3 bin 784 hakim ve savcıya terfi!

'Zabıtalar yürüme engelli kişiyi kaldırıma bıraktı' iddiası!

'Zabıtalar yürüme engelli kişiyi kaldırıma bıraktı' iddiası!

Adnan Oktar operasyonunda şoke eden fuhuş detayı! Erkeklerle cinsel ilişkiye zorlandılar...

Adnan Oktar operasyonunda şoke eden fuhuş detayı! Erkeklerle cinsel ilişkiye zorlandılar...

Cuma namazı saat kaçta? 13 Temmuz diyanete göre il il Cuma namazı vakitleri

Cuma namazı saat kaçta? 13 Temmuz diyanete göre il il Cuma namazı vakitleri

Cuma mesajları 13 Temmuz - En güzel, güncel, yeni Cuma mesajları resimli yeni 2018

Cuma mesajları 13 Temmuz - En güzel, güncel, yeni Cuma mesajları resimli yeni 2018

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.