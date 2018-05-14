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Terörün zarar verdiği tarihi yapılar ihya ediliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 11:28 | Son Güncelleme

Mardin ve Diyarbakır'da PKK'lı teröristlerin düzenlediği saldırılarda zarar gören tarihi yapılar, yeniden ayağa kaldırılıyor - Vakıflar Genel Müdürlüğü, Diyarbakır ve Mardin'de, aralarında cami ve kilisenin de bulunduğu 23 eserden 11'inin restorasyonunu tamamladı - Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürü Evsen: -"2018 yılında inşallah kalan 12 eserin de restorasyonunu bitireceğiz"

MARDİN (AA) - HALİL İBRAHİM SİNCAR - Diyarbakır ve Mardin'de PKK'lı teröristlerin zarar verdiği tarihi yapılar onarılıyor.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde terör örgütü PKK mensuplarının çukur ve barikat olaylarında hedef ayrımı gözetmeksizin düzenlediği saldırılarda çok sayıda yapıda hasar oluştu.

Teröristlere yönelik başarılı operasyonların ardından sağlanan huzur ortamında tarihi varlıkların yeniden ayağa kaldırılması için başlatılan çalışmalarda sona yaklaşıldı.

Diyarbakır ve Mardin'de teröristlerin zarar verdiği, aralarında cami ve kilisenin de bulunduğu 23 tarihi yapıdan Nusaybin'de Zeynel Abidin Camisi ve Külliyesi, Diyarbakır'da Hasırlı Mescidi, Protestan Kilisesi ve Arap Şeyh Camisi'nin de aralarında bulunduğu 11'inin restorasyonu tamamlandı.

Diyarbakır'daki Fatih Paşa (Kurşunlu) Camisi ve Ermeni Katolik Kilisesi ile Nusaybin'deki Selman'ı Pak Camisi ve Türbesi gibi restorasyonu süren 12 eserle ilgili çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

Vakıflar Bölge Müdürü Metin Evsen, AA muhabirine, bölge müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan Mardin ve Diyarbakır'da 23 tarihi yapının terör olayları nedeniyle zarar gördüğünü söyledi.

Din, dil ve medeniyetlerin kutsal şehirlerinde düzenlenen saldırıların kabul edilemez olduğunu vurgulayan Evsen, terör olayları nedeniyle yakılıp yıkılan tüm eserlerin restore edildiğini belirtti.

Evsen, "Mardin'in Nusaybin ilçesinde üç yapı zarar gördü. Zeynel Abidin Camisi ve Külliyesi'nin restorasyonunu tamamladık. Buradaki eserlerle birlikte 23 eserimiz zarar gördü. Bunların birçoğunun restorasyonunu gerçekleştirdik. 2018 yılında inşallah kalan 12 eserin de restorasyonunu bitireceğiz." diye konuştu.

Teröristlerin, saldırılarında özellikle ibadethaneleri hedef aldığını söyleyen Evsen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bütün dinlerde ibadethaneler dokunulmaz olan yerlerdir. Cami, kilise ve havralara saldıramazsınız, orada görev yapanlara zarar veremezsiniz. Bütün dinlerin ortak anlayışında ibadet yerleri korunması gereken mekanlardır. Bunlar bilinçli yapılan bir saldırıydı ancak istedikleri olmadı. Bu saldırılar, milleti bir araya getirmiş, birliği pekiştirmiştir."

Çalışmalarda hiçbir ayrım yapılmadığına vurgu yapan Evsen, "Biz camileri de kiliseleri de restore ettik. Suriçi'nde zarar gören 4 kilisemizden 2'sinin mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne aitti. Ermeni Protestan Kilisesi'nin restorasyonu tamamlandı ve açıldı. Ermeni Katolik Kilisesi'ni de 2018 yılında bitirmeyi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı

- "Devletimiz yaraları sarıyor"

Din-Birsen Nusaybin İlçe Başkanı Ahmet Ersan da Nusaybin'in göz bebeğini konumundaki Zeynel Abidin Camisi ve Külliyesi'nin restore edildiğini söyledi.

Terörden zarar gören caminin restore edilmesinin Nusaybin halkını sevindirdiğini belirten Ersan, "Devletimiz yaraları sarıyor. Yetkililerin hepsine çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten büyük bir badire atlattık. Terör olaylarında din görevlilerimiz bile asli görevlerini yerine getiremiyorlardı. Şimdi Elhamdülillah bütün camilerimizde ezanlarımız gür bir şekilde okunuyor." diye konuştu.

Vatandaşlardan Zennure Abak da terör saldırılarında zarar gören Zeynel Abidin Camisi'nin aslına uygun şekilde restore edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Devletimizin bizim için yaptıklarından çok memnunuz." dedi.

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