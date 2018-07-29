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'Ters Ev'de fotoğraf' ilgisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2018 10:48 | Son Güncelleme

ANTALYA Kundu'da bulunan dünyanın 13'üncü, Türkiye'nin ilk ters evi, yoğun ilgi görüyor.

'Ters Ev'de fotoğraf' ilgisi

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA Kundu'da bulunan dünyanın 13'üncü, Türkiye'nin ilk ters evi, yoğun ilgi görüyor.
İşletmeyi, çocuklu aileler, yeni evlenen çiftler, çiftler ve arkadaş grupları tercih ediyor. Hatıra fotoğrafı çektiren ziyaretçiler Ters Ev'in ilginç dekorasyonuna hayran kalıyor. Ters Ev'i, kurulduğu günden bu yana 150 binin üzerinde ziyaretçi gezdi. İçerisindeki eşyaların dizilişi ve mimari yapısı nedeniyle fotoğrafçılar başta olmak üzere yerli ve yabancı turistler Ters Ev'e büyük ilgi gösterdi. Cep telefonlarıyla birbirlerinin fotoğraflarını çeken aile fertleri, fotoğraf karelerine ters baktıklarında evin tavanından baş aşağı sarktıklarını gösteren karelerle karşılaşıyor.
Ters Ev işletmecisi Kaan Karahan, dekorasyona önem verdiklerini belirtti. 6 ayda bir dekorasyon değişikliğine gittiklerini belirten Karahan, "Haftanın yedi günü 09.00 ile 20.00 saatleri arasında ziyarete açığız. Ters Ev giriş ücreti 15 TL. 2015 yılında hayata geçirdiğimiz projemize ilgi oldukça yüksek. Açıldığımız günden bu yana ziyaretçiler binlerce fotoğraf çekti" dedi.

FOTOĞRAFLI

'Ters Ev'de fotoğraf' ilgisi'Ters Ev'de fotoğraf' ilgisi'Ters Ev'de fotoğraf' ilgisi

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