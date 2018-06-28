Ters şeritte giden motosiklet otomobille çarpıştı: 1 yaralı

Adana'da, ters şeritte ilerlediği sırada bir otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Osman Portakalcıoğlu'nun kullandığı 01 OYU 29 plakalı motosiklet, merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda ters şeritte seyrederken, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 AOF 31 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan ve sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Osman Portakalcıoğlu, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere Şehit Rüştü Bayram Polis Merkezine götürüldü.

Motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle kapanan yol, belediye ekiplerinin temizleme çalışmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

