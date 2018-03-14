Ters yöne giren motosiklet otomobille çarpıştı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, ters yöne girerek bir otomobille çarpışan motosikletin sürücüsünün yaralandığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı.
Alınan bilgiye göre, Hacı Halil Mahallesi Yeni Çarşı Kuğular Kavşağı'nda ters yönden giden 17 yaşındaki E.D'nin kullandığı motosiklet, karşı yönden gelen İlyas G. idaresindeki 41 UF 451 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletten düşerek otomobilin altında kalan E.D'yi, vatandaşlar ve çevrede bulunan trafik polisleri aracı kaldırarak kurtardı.
Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Darıca Farabi Devlet Hastanesine kaldırılan motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.
Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere Cumhuriyet Polis Merkezine götürüldü.
- Kaza güvenlik kamerasında
Bu arada, kaza anı çevredeki güvenlik kameralarınca görüntülendi.
Kayıtlarda, kavşaktan dönen motosikletin otomobille çarpıştığı, daha sonra aracın altında kalan motosiklet sürücüsüne vatandaşların yardım ettiği görülüyor.
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