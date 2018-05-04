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Ters yöne giren sürücü ile inşaata vinçle çıkan işçi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2018 14:47 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta, ters yöne girerek trafiği tehlikeye sokan sürücü ile vince halatla bağlı bir işçinin inşaatın çatısına çıkarılması kameralarca kaydedildi

Kahramanmaraş'ta ters yöne giren sürücü ile vinçle inşaatın çatısına çıkarılan işçi kameralarca görüntülendi.

Merkez Onikişubat ilçesi Azerbaycan Bulvarı'nda aracıyla ters yöne giren sürücünün, Valilik istikametine ilerlemeye çalışması, bir iş yerinin güvenlik kamerası ile cep telefonu kameralarına yansıdı.

Görüntülerde ters yönde ilerleyen sürücüyü gören trafikteki diğer sürücüler büyük bir şaşkınlık yaşayarak, duraklıyor.

Bir süre ileri geri manevra yapan sürücü, karşı şeride geçmeye çalışıyor ancak yoğun trafikte başarılı olamıyor.

Sürücüler zaman zaman ani fren yaparak araca çarpmamaya çalışıyor.

- İnşaatın çatısına vince halatla bağlı halde çıktı

Merkez Dulkadiroğlu ilçesinde ise bir işçinin vinçle inşaatın çatı katına çıkmaya çalışması cep telefonuyla görüntülendi.

Görüntülerde, halatla vince bağlanan işçi 4 katlı inşaatın çatı katına çıkarılıyor.

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Kahramanmaraş trafikte ters giden vince asılı işçi

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