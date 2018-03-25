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"Terzi Naim" son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2018 16:38 | Son Güncelleme

"Dikiş makinemden bizi ancak ölüm ayırır." diyerek huzurevinde de mesleğini sürdüren Naim Özyavuz, 75 yaşında hayatını kaybetti - Özyavuz'un cenazesi, Edirne Mezarlığı'nda toprağa verildi

EDİRNE (AA) - Edirne'de tedavi gördüğü hastanede 75 yaşında hayatını kaybeden "Terzi Naim" olarak bilinen Naim Özyavuz'un cenazesi defnedildi.

Çıraklığa başladığı 12 yaşından bu yana terzilik yapan ve kaldığı Edirne Huzurevi'nde de mesleğine devam eden Özyavuz, rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde hayatını kaybetti.

"Dikiş makinemden bizi ancak ölüm ayırır." diyen ve kaldığı huzurevinde de "Terzi Naim" olarak bilinen Özyavuz'un vefatı, huzurevi sakinlerini derinden üzdü.

Özyavuz'un dikiş makinesi yakınlarına teslim edilirken, terzihane olarak kullandığı odası da kapatıldı.

Edirne Eski Cami'de düzenlenen cenaze töreninin ardından Özyavuz'un cenazesi, Edirne Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene, Özyavuz'un yakınları, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bilgin Özbaş, Huzurevi Müdürü Tamer Tahmazoğlu ve arkadaşları katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
cenaze Edirne Huzurevi terzi terzi Naim

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