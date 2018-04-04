HABER

Terzibaba Mezarlığı’nın Çehresi Değişiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2018 10:06 | Son Güncelleme

Erzincan Belediyesi şehrin manevi değerlerinden olan Terzibaba Hazretlerinin, kabrinin de bulunduğu Terzibaba Mezarlığı’nda, çevre düzenleme çalışmalarına devam ediyor.Daha önce yürütülen çalışmalarla mezarlık yolunda kaldırım yenileme ve asfalt kaplama çalışması gerçekleştiren Erzincan Belediyesi şimdide de mezarlık içersinde çevre düzenle çalışması gerçekleştiriyor.

Terzibaba Mezarlığı’nın Çehresi Değişiyor

Erzincan Belediyesi şehrin manevi değerlerinden olan Terzibaba Hazretlerinin, kabrinin de bulunduğu Terzibaba Mezarlığı’nda, çevre düzenleme çalışmalarına devam ediyor.
Daha önce yürütülen çalışmalarla mezarlık yolunda kaldırım yenileme ve asfalt kaplama çalışması gerçekleştiren Erzincan Belediyesi şimdide de mezarlık içersinde çevre düzenle çalışması gerçekleştiriyor. Yürütülecek olan projede özellikle Terzibaba Hz.nin türbesinin çevresinde bulunan kabirler düzenlenerek ecdadımıza yakışır bir hale getirilecek.
Şehrin en büyük mezarlığı olan Terzibaba mezarlığında daha önce gerçekleştirilen mezarlık bilgi sistemi çalışması ile vatandaşların yakınlarının kabirlerini daha kolay bulması sağlanıyor ve engelli vatandaşlar için akülü sandalye hizmeti de veriliyor. Bu çalışmalarla halkın yakınlarının kabirlerini daha rahat ziyaret edebilmeleri hedefleniyor.
Gerçekleştirilecek olan çalışmalar hakkında proje hakkında mimar Tuba Can’dan bilgiler alan Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy “Terzibaba mezarlığında gerçekleştireceğimiz çevre düzenleme çalışmalarına bu gün itibariyle başladık. Şehrimizin manevi mimarlarının kabirlerinin bulunduğu bu bölgede öncelikle asfalt, kaldırım, aydınlatma ve mezarlık yolunda çalışmalar gerçekleştirdik. Şimdi de mezarlık içinde düzenlemeler gerçekleştireceğiz. Özellikle Terzibaba Hz.nin türbesinin bulunduğu bölgede aynen Çanakkale şehitliğinde olduğu gibi bir düzenleme gerçekleştirecek ve ecdada yakışır bir hale getireceğiz. ” dedi.

Terzibaba Mezarlığı’nın Çehresi Değişiyor

MİT, 6 bin kripto ismi tespit etti! MİT, 6 bin kripto ismi tespit etti!
Ankara'dan bomba kulis!Ankara'dan bomba kulis!
Çiftlik Bank'ın sahibi nasıl kandırdı?Çiftlik Bank'ın sahibi nasıl kandırdı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor için şaşırtan iddia! 'Nevin Yanıt kendisi pes etti'

Survivor için şaşırtan iddia! 'Nevin Yanıt kendisi pes etti'

Milyonlarca memur ve emekliye kötü haber!

Milyonlarca memur ve emekliye kötü haber!

Kulis: Soylu, Albayrak ve Bozdağ'ın gözü Yıldırım'ın koltuğunda!

Kulis: Soylu, Albayrak ve Bozdağ'ın gözü Yıldırım'ın koltuğunda!

İstanbul için sürpriz aday! 2019 seçiminde kullanacağı sloganını da açıkladı

İstanbul için sürpriz aday! 2019 seçiminde kullanacağı sloganını da açıkladı

Begüm Kütük ve Erdil Yaşaroğlu çiftinin bebek acısı

Begüm Kütük ve Erdil Yaşaroğlu çiftinin bebek acısı

Anneye şok iftira: Bir dizide izledim! Bana güzel geliyordu

Anneye şok iftira: Bir dizide izledim! Bana güzel geliyordu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Okulda öğretmen rezaleti! Kız öğrencilerin velileri adliyeye koştu

Okulda öğretmen rezaleti! Kız öğrencilerin velileri adliyeye koştu

Antalya'da yangın! Patlama riskine karşı önlem alınıyor

Antalya'da yangın! Patlama riskine karşı önlem alınıyor

İstanbul'da yakalanan 2 IŞİD'liden servet çıktı!

İstanbul'da yakalanan 2 IŞİD'liden servet çıktı!

Çandarlı Süleyman kimdir? Tarihteki yeri ve önemi nedir?

Çandarlı Süleyman kimdir? Tarihteki yeri ve önemi nedir?

Hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den şaşırtan tahmin! Hepsi bu hafta yaşanacak...

Hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den şaşırtan tahmin! Hepsi bu hafta yaşanacak...

MİT, 6 bin kripto ismi tespit etti!

MİT, 6 bin kripto ismi tespit etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.