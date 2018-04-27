Terzilik mesleğine ömrünü adadı

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta terzi Mustafa Arslan (68), 10 yaşında başladığı mesleğini 58 yıldır sürdürüyor. Okuma yazma bilmeyen Arslan, "Boş gezemem ben. Ömrümde hiç boş gezmedim" dedi. 1960 yılında Terziler Çarşısı içerisinde bulunan bir terzinin yanında çırak olarak mesleğe başlayan evli Mustafa Arslan, 1970 yılında askere gidip geldikten sonra yeniden işine devam etti. 1975 yılında ilk dükkanını açan Arslan, maddi sıkıntılar nedeniyle 1982 yılında Fransa'ya giderek konfeksiyon atölyesinde 2 yıl çalıştı. Daha sonra Fransa'da kazandığı parayla maddi durumunu düzelten Arslan, yeniden Sivas'a gelerek kapattığı dükkanını açtı. 58 yıldır terzilik mesleğini sürdüren Arslan, Dikilitaş İşhanı'nda bulunan dükkanında işini severek yapıyor. 'BOŞ GEZEMEM' 10 yaşında çırak olarak terziliğe başladığını söyleyen Arslan, "Hala terzilik yapıyorum. 7-8 tane usta değiştim. Babam benim elimden tuttu getirdi terziye verdi. O günden bu zamana kadar terzilik yapıyorum. Bir ara İstanbul'da da çalıştım. Dükkan açtım, daha sonra işler biraz bozuldu Fransa'ya gittim orada da çalıştım. Fransa'da maddi durumumu düzelttim. Terzilik mesleği çok güzel bir meslek. Paranı kazanırsın, geçimini sağlarsın. Mesleğini düzenli yapacaksın. Ben burada çalışıyorum ve her şeyim düzenli ve yerinde. Burada nevresim dikiyorum, paça yapıyorum, tamirat yapıyorum. Bu işlerle uğraşıyorum. İşim de güzel, kazancım da fena değil. Şimdi yaşlandım. Mesela elbise dikmeyi bıraktım. Çünkü yaşlanınca gitmiyor artık. Boş gezemem ben. Ömrümde hiç boş gezmedim. 35-40 yaşıma kadar hiç tatil nedir bilmedim" dedi. 'BİR SANATKAR İŞİNİ SEVMELİ' Her insanın işini severek yapması gerektiğini söyleyen Arslan, "Benim önerim bir sanatkar, işini sevsin. Yaptığı işi kendisi beğenirse müşteri de beğenir, ustası da beğenir. Sevmiyorsan imkanı yoktur başaramazsın. Ben kendimi çalışmazsam halsiz hissediyorum. Ama çalışırsam dinç oluyorum. Biraz yoruluyor insan ama akşam gidip uyuyorsun, sabah kalktığında hiçbir şey kalmıyor. 2009 yılında kalp krizi geçirdim. Doktor istirahat etmemi söyledi. Ama ben 1 hafta sonra yeniden işimin başına geçtim" diye konuştu. Arslan, tek sorununun okuma-yazma bilmemek olduğunu, bu nedenle zaman zaman sorunlar yaşadığını, ancak yıllar içinde üstesinden geldiğini ifade etti.

