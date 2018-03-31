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Tesadüf ortaya çıkardı! PKK ve FETÖ'ye alışmıştık şimdi de...

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2018 22:10 | Son Güncelleme

Türkiye’de telefonla aradıkları kişilerden, polis ya da asker olduklarını söyleyip ‘FETÖ, PKK ya da devlet meselesi’ diyerek para isteyen dolandırıcılar Kıbrıs'a da uzandı. İstanbul’dan KKTC’deki bir kuyumcuyu arayan bir dolandırıcı, “Ben KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay”, diyerek para transferi istedi. Kuyumcu, tesadüfen Özersay’a ulaşınca, dolandırıcılık ortaya çıktı.

Tesadüf ortaya çıkardı! PKK ve FETÖ'ye alışmıştık şimdi de...

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, tele dolandırıcıların kendi adını kullanarak dolandırıcılık yapmaya çalıştığını duyurdu.

Bakan Özersay, Facebook hesabından tele dolandırıcıların, kendi adına kuyumcudan para talep etiklerini, kuyumcunun dikkati sonucu dolandırıcılığın gerçekleşmediğini açıkladı.

"KİMSEYE İTİBAR ETMEYİNİZ"

Açıklamada, "Bir dolandırıcılık olayı ile karşı karşıyayız, o nedenle bu uyarıyı yazma ihtiyacı hissettim. Bugün İstanbul'dan bir şahıs Kıbrıs'taki bir kuyumcuyu arayarak "merhaba ben Kudret Özersay, bugün hafta sonu olduğundan para aktaramadık, İstanbul'da ihtiyaçlı bir vatandaşımız için şu kadar bin Euro nakit paraya ihtiyaç var. Siz döviz işi de yapıyorsunuz, lütfen bahse konu miktarı şu IBAN numaralı hesaba, vatandaşımız için havale edin, pazartesi gelin Bakanlıktan nakit olarak alın" diyor!! Kuyumcu tesadüfen benim bir yakın arkadaşımı tanıdığı için arayıp sorma ihtiyacı hissediyor ve olay ortaya çıkıyor. İsmimi kullanarak dolandırılmaya çalışılan vatandaş konuyu polise aktarıp şikayetçi olacak. Süreç başladı. Buradan olabildiğince çok kişiye ulaşmak için yazıyorum. Sakın bizim ismimizi kullanarak sizden para, menfaat veya bir başka ayrıcalık talep eden kimseye itibar etmeyiniz" denildi.

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