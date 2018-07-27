Tesadüfen okuduğu kitapta kocasının kendisini yazarla aldattığını öğrenmişti! Tazminat şoku

F.G., 16 yıllık evliliğinin sona ermesine yazarın neden olduğunu ve kendisini bir hikâye malzemesi olarak kitapta kullandığını iddia etti. Yazarın adresinin bilinmediği için kitabın çıktığı yayınevine bildirimde bulunmasını isteyen F.G., ihaneti öğrendiği kitabı delil olarak mahkemeye sundu.

YAZAR DOLAYLI SORUMLU



F.G., satın aldığı romanda hayatının anlatıldığını ve kendisinin aldatıldığını öğrenince konsoloslukta çalışan kocası U.G.'ye boşanma davası açmıştı. Boşanmak istediğini söyleyince kocası U.G. tarafından yüzüne tuz ruhu ve kaynar su dökülmekle tehdit edildiğini iddia eden F.G., eşinden 100 bin lira tazminat ve 3 bin lira aylık nafaka istemişti. F.G., dava dilekçesinde, "Kitaptaki olaylar sanki yazarın başından değil başkasının başından geçmiş gibi kurgu ile sunulmuştur. Beni üzen en büyük olay ise U.G.'nin yasak aşkı yazarı evime alıp evimde zina yapması olmuştur" iddiasında bulunmuştu.

Sabah Gazetesi'nden Ali Oktay'ın haberine göre; tazminat davasında daha önce açtığı boşanma davasındaki iddialarını tekrarlayan F.G., davanın gizli görülmesini ve yayın yasağı konulmasını istedi. Yazar A.I.'nın evli olduğunu bildiği bir erkekle duygusal bir ilişkiye girdiğini öne süren F.G.'nin avukatı, "Davalı A.I.'nın sorumluluğu, ahlaka ve adaba aykırılık nedeniyle gerçekleşen haksız fiilden kaynaklanmaktadır. Müvekkilimin evlilik birliğinin temelden sarsılması neticesinde içine düştüğü durumda davalının rolü büyüktür" denildi.