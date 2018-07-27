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Tesadüfen okuduğu kitapta kocasının kendisini yazarla aldattığını öğrenmişti! Tazminat şoku

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2018 10:35 | Son Güncelleme

Yazar A.I. ile ilişkisi olduğu iddiasıyla konsoloslukta çalışan kocası U.G.'ye boşanma davası açan F.G., bu defa kitabın yazarı A.I.'ya 10 bin liralık tazminat davası açtı. Yazar A.I.’nın kendisini bir hikaye malzemesi olarak kitapta kullandığını öne süren F.G., evliliğinin sona ermesinde yazarın sorumlu olduğunu belirtti. F.G. ayrıca ihaneti öğrendiği kitabı mahkemeye delil olarak sundu.

Tesadüfen okuduğu kitapta kocasının kendisini yazarla aldattığını öğrenmişti! Tazminat şoku

F.G., 16 yıllık evliliğinin sona ermesine yazarın neden olduğunu ve kendisini bir hikâye malzemesi olarak kitapta kullandığını iddia etti. Yazarın adresinin bilinmediği için kitabın çıktığı yayınevine bildirimde bulunmasını isteyen F.G., ihaneti öğrendiği kitabı delil olarak mahkemeye sundu.

YAZAR DOLAYLI SORUMLU

F.G., satın aldığı romanda hayatının anlatıldığını ve kendisinin aldatıldığını öğrenince konsoloslukta çalışan kocası U.G.'ye boşanma davası açmıştı. Boşanmak istediğini söyleyince kocası U.G. tarafından yüzüne tuz ruhu ve kaynar su dökülmekle tehdit edildiğini iddia eden F.G., eşinden 100 bin lira tazminat ve 3 bin lira aylık nafaka istemişti. F.G., dava dilekçesinde, "Kitaptaki olaylar sanki yazarın başından değil başkasının başından geçmiş gibi kurgu ile sunulmuştur. Beni üzen en büyük olay ise U.G.'nin yasak aşkı yazarı evime alıp evimde zina yapması olmuştur" iddiasında bulunmuştu.

yazar

Sabah Gazetesi'nden Ali Oktay'ın haberine göre; tazminat davasında daha önce açtığı boşanma davasındaki iddialarını tekrarlayan F.G., davanın gizli görülmesini ve yayın yasağı konulmasını istedi. Yazar A.I.'nın evli olduğunu bildiği bir erkekle duygusal bir ilişkiye girdiğini öne süren F.G.'nin avukatı, "Davalı A.I.'nın sorumluluğu, ahlaka ve adaba aykırılık nedeniyle gerçekleşen haksız fiilden kaynaklanmaktadır. Müvekkilimin evlilik birliğinin temelden sarsılması neticesinde içine düştüğü durumda davalının rolü büyüktür" denildi.

ıhanet yazar

KİTAP DELİL OLARAK SUNULDU

Müvekkili F.G.'nin kitabı yeni okuduğunu ve okuduktan sonra eşiyle derhal konuşup boşanmak istediğini dava dilekçesinde anlatan F.G.'nin avukatı, eşinin ise müvekkilinin yüzüne tuz ruhu dökmekle tehdit ettiğini iddia etti. Sıcak çay dolu bardağı müvekkilinin yüzüne fırlattığını da öne süren F.G.'nin avukatı, "Davalı A.I., müvekkilimin şiddet görmesinden dolaylı olarak vesile olmuştur. Davalı aynı zamanda müvekkilimin kişilik haklarına saldırı niteliğinde onu bir hikâye malzemesi olarak kullanmış, incinen kadınlık gururunu daha paramparça etmiştir. İki çocuğu ile ortadan kalan müvekkilimin duyduğu büyük elem ve acı nedeniyle davalıdan 10 bin lira manevi tazminat istiyoruz. F.G. hayatını karartan romanın incelenmesi ve davalı yazarın adresinin tespiti için yayın şirketine de bildirimde bulunulmasını talep etti.

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Anahtar Kelimeler:
ihanet yazar kitap aldatma

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