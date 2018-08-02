HABER

Tescilli ay çekirdeği 'İnegöl alası'nın hasat zamanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2018 15:57 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde üretilen ve 'İnegöl alası' adıyla tescillenen ay çekirdeğinin hasadına başlandı.

Tescilli ay çekirdeği 'İnegöl alası'nın hasat zamanı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesinde üretilen ve 'İnegöl alası' adıyla tescillenen ay çekirdeğinin hasadına başlandı. Tarlada hasadını yaptıkları çekirdeği pazar yeri ile özel olarak ayrılan alanlarda kurutan üreticiler, marketlerde kendi çekirdekleri yerine Çin çekirdeği satılmasına tepki gösterdi.
İlçede üretilen ve 'İnegöl alası' adıyla 2013 yılında tescillenen ay çekirdeğinin hasadına başlandı. Tarlada toplanan çekirdekler, geçen yıla kadar çevre yolunda kurutulurken, bu yıldan itibaren pazar kurulan alanlar ile Deydinler ve Ortaköy mahalleleri arasındaki yolda kurutulacak. Pazar yerinde çekirdekleri seren üreticiler, gün boyu başında nöbet tutuyor.
'ÇİN ÇEKİRDEĞİ BİZE ZARAR VERİYOR'
Yiğit Mahallesi'nde çekirdek üretimi yapan Erdinç Kurşun, tescilli ay çekirdeğinin hasadını yapıp, kurutma çalışmalarına başladıklarını söyledi. Kurşun, "Allah hayırlı müşteriler versin. Çin’den getirilen bir siyah çekirdek var. Sağ olsun; bizim İnegöl’ümüzün tüccarları, bu konuda bize zarar veriyorlar. El emeği ile gece- gündüz demeden üretim yapan çiftçilerimiz, bu tüccarlara oldukça kızıyor. Marketlerden aldığımız çekirdek bile bizim çekirdeğimiz değil. Bizim çekirdeğimiz nereye gidiyor? Yurt dışına çekirdeğimiz ihraç ediliyorsa biz neden yurt dışından Çin çekirdeği ithal ediyoruz" diye konuştu.
'ORGANİK ÇEKİRDEK ÜRETİYORUZ'
İnegöl çekirdeğinin, bu sene rekolte ve kalite anlamında çok iyi olduğunu vurgulayan Erdinç Kurşun, şunları söyledi:
"Bizim çekirdeğimiz on numara. Bizim çekirdeğimizdeki lezzeti hiçbir çekirdekte bulamazlar. Organik çekirdek üretiyoruz. Biz üretimimizde kök gübresi atıyoruz. Çin çekirdeğindeki gibi hormonlu gübreler atmıyoruz. Bizim çekirdeğimiz doğal haliyle yetişiyor. Bu yüzden 'İnegöl alası' olan çekirdeğimizi tercih edin; ama nedense kimse kaliteye yaklaşmıyor. Tescilli ürünümüzü heba ediyorlar. Millete Çin çekirdeği yedirecektiniz de niye bu kadar 'İnegöl alası' tescilini almaya uğraştınız?"
Bu sene dönümünden ortalama 200 kilo ürün aldıklarını kaydeden Kurşun, geçen yıl kilosunu 6-7 liraya sattıkları çekirdeği bu yıl 8- 10 liradan satmayı hedeflediklerini söyledi.

FOTOĞRAFLI

Tescilli ay çekirdeği 'İnegöl alası'nın hasat zamanıTescilli ay çekirdeği 'İnegöl alası'nın hasat zamanıTescilli ay çekirdeği 'İnegöl alası'nın hasat zamanıTescilli ay çekirdeği 'İnegöl alası'nın hasat zamanı

PARTNERBu kadarına da pes! Yok böyle ilanBu kadarına da pes! Yok böyle ilan
Yalova’da 'engelsiz plaj'a saldırıya tepkiYalova’da 'engelsiz plaj'a saldırıya tepki
Yüksek Askeri Şura, Erdoğan başkanlığında toplandıYüksek Askeri Şura, Erdoğan başkanlığında toplandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD’nin yaptırım kararı için dış basın ne yazdı?

ABD’nin yaptırım kararı için dış basın ne yazdı?

ABD'nin skandal yaptırım kararına Ankara'dan art arda tepkiler

ABD'nin skandal yaptırım kararına Ankara'dan art arda tepkiler

BDDK’dan kredi kartları ve kredilere yeni düzenleme

BDDK’dan kredi kartları ve kredilere yeni düzenleme

Sibel Kekilli de isyan etti! Almanların kirli yüzünü anlattı

Sibel Kekilli de isyan etti! Almanların kirli yüzünü anlattı

HDP milletvekili Barış Atay'dan PKK'nın hain saldırısı sonrası çok konuşulacak sözler

HDP milletvekili Barış Atay'dan PKK'nın hain saldırısı sonrası çok konuşulacak sözler

Risk çok yüksek! Türkiye her an felaketi yaşayabilir

Risk çok yüksek! Türkiye her an felaketi yaşayabilir

İlginizi Çekebilir

ABD'nin yaptırım kararına Türkiye'den peş peşe tepkiler

ABD'nin yaptırım kararına Türkiye'den peş peşe tepkiler

Dolar tarihi rekor kırdı! CHP'den ilk tepki geldi!

Dolar tarihi rekor kırdı! CHP'den ilk tepki geldi!

HDP milletvekili Barış Atay'dan PKK'nın hain saldırısı sonrası çok konuşulacak sözler

HDP milletvekili Barış Atay'dan PKK'nın hain saldırısı sonrası çok konuşulacak sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 Haziran öncesi açıklamıştı... 34 bin Suriyeli için kritik karar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 Haziran öncesi açıklamıştı... 34 bin Suriyeli için kritik karar!

Hain saldırıda eşi ve bebeği şehit olan Astsubay Serkan Karakaya konuştu

Hain saldırıda eşi ve bebeği şehit olan Astsubay Serkan Karakaya konuştu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
CHP'de kritik gün! CHP'li muhalifler noter tasdikli imza sayısını açıkladı!

CHP'de kritik gün! CHP'li muhalifler noter tasdikli imza sayısını açıkladı!

Meteoroloji'den son dakika Doğu Karadeniz için 36 saat şiddetli yağış uyarısı!

Meteoroloji'den son dakika Doğu Karadeniz için 36 saat şiddetli yağış uyarısı!

YAŞ toplantısı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı

YAŞ toplantısı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı

Eşi ve bebeği şehit olan Astsubay Karakaya'dan idam açıklaması

Eşi ve bebeği şehit olan Astsubay Karakaya'dan idam açıklaması

Rize'deki seyyar cami görenleri şaşırtıyor!

Rize'deki seyyar cami görenleri şaşırtıyor!

Yaşlı adamı darp eden ikinci şüpheli de teslim oldu

Yaşlı adamı darp eden ikinci şüpheli de teslim oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.