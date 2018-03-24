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TESETTÜRLÜ MODEL HALIMA ADEN İSTANBUL'DA

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2018 22:31 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: İbrahim YILDIZ / İstanbul DHA Dünyanın ilk tesettürlü modeli olan Somali asıllı ABD'li Halima Aden bir defileye katılmak üzere İstanbul'a geldi.  ABD'li model Halima Aden, pazartesi günü modacı Raşit Bağzıbağlı'nın hazırladığı özel bir defileye katılmak üzere Air France ait uçakla Paris'ten İstanbul'a geldi.

Haber-Kamera: İbrahim YILDIZ / İstanbul DHA

Dünyanın ilk tesettürlü modeli olan Somali asıllı ABD'li Halima Aden bir defileye katılmak üzere İstanbul'a geldi.

ABD'li model Halima Aden, pazartesi günü modacı Raşit Bağzıbağlı'nın hazırladığı özel bir defileye katılmak üzere Air France ait uçakla Paris'ten İstanbul'a geldi. Sempatik tavırlarıyla dikkat geçen dünyanın ilk tesettürlü modeli unvanını elinde bulunduran Halima Duran, Atatürk Havalimanı'nda çiçeklerle karşılandı. Aden, daha sonra konaklayacağı otele gitmek üzere havalimanından ayrıldı.

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