Tesettürlü top model Aden, Türkiye'ye geldi

İSTANBUL (AA) - Dünyanın ilk tesettürlü top modeli Somali asıllı ABD’li Halima Aden, özel bir defileye katılmak üzere İstanbul'a geldi.
Fransa'nın başkenti Paris'ten tarifeli uçakla Atatürk Havalimanı'na ulaşan Aden'i bazı ilgililer ve hayranları karşıladı.
Çiçek takdim edilen Aden, bazı hayranlarıyla fotoğraf çektirdikten sonra havalimanından özel araçla ayrıldı.
Aden, modacı Raşit Bağzıbağlı’nın Modanisa’ya özel tasarladığı "Desert Dream" koleksiyonunun 26 Mart'taki özel defilesinde baş manken olarak podyuma çıkacak.
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