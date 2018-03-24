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Tesettürlü top model Aden, Türkiye'ye geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2018 19:08 | Son Güncelleme

Özel bir defileye katılmak üzere İstanbul'a gelen Somali asıllı ABD'li Aden, Atatürk Havalimanı'nda çiçeklerle karşılandı

İSTANBUL (AA) - Dünyanın ilk tesettürlü top modeli Somali asıllı ABD’li Halima Aden, özel bir defileye katılmak üzere İstanbul'a geldi.

Fransa'nın başkenti Paris'ten tarifeli uçakla Atatürk Havalimanı'na ulaşan Aden'i bazı ilgililer ve hayranları karşıladı.

Çiçek takdim edilen Aden, bazı hayranlarıyla fotoğraf çektirdikten sonra havalimanından özel araçla ayrıldı.

Aden, modacı Raşit Bağzıbağlı’nın Modanisa’ya özel tasarladığı "Desert Dream" koleksiyonunun 26 Mart'taki özel defilesinde baş manken olarak podyuma çıkacak.

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Anahtar Kelimeler:
Atatürk Havalimanı defile Halima Aden

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