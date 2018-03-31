TESK Genel Başkanı Palandöken:

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, zorunlu asansör sigortasının esnaf için de yararlı olacağını belirterek, "Asansör kazaları denetimler sayesinde azalacak, tamir, bakım, onarım işi yapan esnafımızın da iş kapısı artacak." ifadesini kullandı.

Palandöken yazılı açıklamasında, zorunlu olması planlanan "asansörler için sorumluluk sigortası"na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Denetlenen asansörlerin 87 bininin tehlikeli kategoride bulunduğuna dikkati çeken Palandöken, şunları kaydetti:

"İş hanlarının üst katlarındaki esnaf, bozuk veya kırmızı etiketli asansörler yüzünden müşteri kaybediyordu. Ülkemizdeki 477 binin üzerindeki asansöre sigorta zorunluluğu geliyor. Zorunlu asansör sigortası esnafın bu mağduriyetini giderecek ve asansör kazaları denetimler sayesinde azalacak. Aynı zamanda tamir, bakım, onarım işi yapan esnafımızın da iş kapısı artacak."

Palandöken, asansörlerin bakım ve denetimlerinin düzenli olarak yapılması sayesinde kaza sonucu ortaya çıkan ölüm ve yaralanma olaylarının yanı sıra yanlış etiketleme gibi sorunların da ortadan kalkacağını belirtti.