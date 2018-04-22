TESK Genel Başkanı Palandöken: “Çocukların iyi yetiştirilmesi ülkenin teminatıdır”

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Türk esnaf ve sanatkârı adına Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 98. yıl dönümünü ve cumhuriyetimizin kurulması yolunda hayatlarını ortaya koyan Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını bir kez daha şükran ve minnet duygularımızla anıyor, milletimizin ve tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı canı gönülden kutluyorum” dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, çocuklara armağan edilen tek bayram olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Palandöken mesajında, “23 Nisan demokrasinin, milli iradenin ve millet egemenliğinin en net göstergesi ve yarınlarımızın geleceği çocuklarımıza armağan edilen tek bayramdır. Aydınlık bir gelecek için onların en iyi şartlarda eğitilip yetiştirilmesi bir ülkenin yaşamasının teminatıdır. Mustafa Kemal de bunun bilinciyle 23 Nisan’ı öncelikle Türk çocuklarına armağan etmiş, daha sonra ulusal bir bayram haline gelmiştir. Barış ortamının olmadığı topraklarda, eğitimsizlik, açlık gibi felaketlerle savaşan toplumlarda tüm zorluklara maruz kalan çocukların hiç zorluk çekmediği günler temenni ediyorum. Onların tek başına karar verebilen, hayatın zorluklarıyla baş edebilecek donanımla yetiştirilmesi ortak hedefimizdir. Küçük kalplerinde sadece sevgi ve güzelliği barındıran tüm çocuklara armağan edilmiş bu bayramın, hiç mutsuz çocuk olmadığı günler getirmesini diliyorum. Öte yandan bir ülkenin geleceğinin diğer teminatı olan halk egemenliği ve demokrasinin önemi de böyle bir günde iyi anlaşılmalıdır. 23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılması egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğunun kanıtıdır. Esnaf ve sanatkâr camiamız adına milletimizin kendi geleceğini kendisinin belirlediği bu önemli dönüm noktasında tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum” dedi.