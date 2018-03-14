TESK Genel Başkanı Palandöken: “Sağlık çalışanlarının bayramı kutlu olsun”

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yayımladığı mesajla sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Halkımızın sağlık hizmetlerini sorunsuz olarak almasında ve en iyi hizmeti vermek için canla başla mücadele eden, emek harcayan, gecesini gündüzüne katarak büyük fedakârlıklara ve başarılara imza atarak insan hayatı için mücadele eden başta doktorlarımız olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutluyorum” dedi.