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TESKİ hizmet alımı personelinin sınavları yapılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2018 19:04 | Son Güncelleme

TESKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet alımı yolu ile çalıştırılan personelin işçi statüsüne geçirilmelerine ilişkin sözlü ve uygulamalı sınavları yapılıyor.TESKİ Genel Müdürlüğü Ana Hizmet Binasından yapılan sınavın komisyon başkanı TESKİ Genel Müdürü Dr.

TESKİ hizmet alımı personelinin sınavları yapılıyor

TESKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet alımı yolu ile çalıştırılan personelin işçi statüsüne geçirilmelerine ilişkin sözlü ve uygulamalı sınavları yapılıyor.
TESKİ Genel Müdürlüğü Ana Hizmet Binasından yapılan sınavın komisyon başkanı TESKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa olurken, komisyon üyeleri TESKİ Teftiş Kurulu Başkanı İbrahim Halıcı, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Sezai Yazıcı, İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanı Turhan Toprak ve Tekirdağ Valiliği Hukuk İşleri Şube Müdürü Melek Karaköse oldu.
Sözlü sınava girmeye hak kazanan 827 personelin sınavları, 5 Mart 2018 tarihinde başlayıp, 15 Mart 2018 tarihinde son bulacaktır. Yapılan değerlendirmelerin ardından sözlü ve uygulamalı sınavlarda başarılı olan personel, TESKİ bünyesinde kurulacak olan TESKİ Personel A.Ş. bünyesine devredilecek.

TESKİ hizmet alımı personelinin sınavları yapılıyor

TESKİ hizmet alımı personelinin sınavları yapılıyor

TESKİ hizmet alımı personelinin sınavları yapılıyor

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