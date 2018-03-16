TESKİ, ‘Sağlıklı Altyapı Sağlıklı Gelecek’ hedefi ile çalışmalarını sürdürüyor

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin bağlı kuruluşu Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (TESKİ), kurulduğu 2014 yılından bu yana birçok projeyi Tekirdağ ile buluşturdu.

TESKİ 2017 yılında altyapı çalışmalarından, enerji yatırımlarına kadar pek çok projeyi hayata geçirdi. TESKİ’den 2017 yılındaki yatırımlara dair yapılan bilgilendirmede, atıksu arıtma çalışmalarında belirlenen hedefin aşıldığı belirtildi. Atıksu arıtmada hedef aşıldı

TESKİ’den yapılan açıklamada, atıksu arıtma çalışmalarında 2017 yılında 30 milyon metreküp arıtma yapılacağının amaçlandığı belirtilerek, bu hedefin 35 milyon metreküp atık suyu arıtarak aşıldığı belirtildi. Hedefin aşılmasında 6 Temmuz 2017 tarihinde hizmete giren Süleymanpaşa Batı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nin de payı olduğuna dikkat çekilerek "Günde 40 bin 440 metreküp arıtma kapasitesine sahip olan tesis 2030 yılı nüfus öngörülerine göre projelendirildi. Ayrıca Çorlu Yenice Atıksu Arıtma Tesisi ve Marmaraereğlisi Yeniçiftlik Atıksu Arıtma Tesislerinin de revizyonları yapılarak arıtma kapasiteleri 3 kat artırıldı ve ileri biyolojik hale getirildi. Yapımı tamamlanan ve TESKİ’ye devredilen Hayrabolu, Malkara, Muratlı ve Saray ilçelerindeki Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisleri de ilçe merkezlerinin atıksularını arıtıyor. Çorlu, Çerkezköy-Kapaklı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisleri de en yakın zamanda TESKİ’ye devredilecek. Önceki dönemlerde yarım kalan Hayrabolu İlçesi Şalgamlı ve Çerkezmüsellim Mahallelerinin de atıksu arıtma tesisleri TESKİ tarafından tamamlanmaktadır" denildi.

2017 yılında il genelinde hayata geçirilen içme suyu ve atıksu altyapı çalışmalarına dair bilgilerin paylaşıldığı açıklamada, 877 kilometre içme suyu, bin 63 kilometre atıksu ve 105 kilometre yağmur suyu altyapı imalatı yapıldığı ve bu yatırımlar ile birlikte Tekirdağ’da toplamda 2 bin 45 kilometre sağlıklı altyapının vatandaşlara sunulduğu ifade edildi.

TESKİ’nin yatırım hacmi 610 milyon 770 bin 460 TL’ye ulaştı

Yenilenen içme suyu altyapı tesisleri sayesinde su kayıp-kaçaklarında azaltıldığı belirtilerek, "Eski ve işlevini yitirmiş hatlarda meydana gelen su sızıntılarından dolayı oldukça yüksek oranda su kaçakları yapılan yeni hatlar sayesinde azaldı. TESKİ’nin bugüne kadar hayata geçirmiş olduğu altyapı yatırımı sayısı 55 adet ve yatırım maliyeti KDV dahil 359 milyon 987 bin 576 TL’dir. Halen devam eden 15 adet altyapı yatırımı olup, yatırım maliyeti 250 milyon 782 bin 884 TL’dir. Böylece TESKİ’nin yatırım hacmi 610 milyon 770 bin 460 TL’ye ulaşmış oldu" denildi. "İçme suyun kalitesinde en iyi iller arasındayız"

Açıklamada içme suyu alanında yapılan çalışmalar ile su kalitesinin artırılarak Türkiye’de en kaliteli suya sahip ilk 3 şehir içerisine girildiği belirtilerek "Resmi verilere göre Tekirdağ’ın içme suyunda kimyasal uygunsuzluğu yüzde 1.50, mikrobiyolojik uygunsuzluğu yüzde 2,40, bakiye klor uygunsuzluğu yüzde 2,30 olarak belirleyerek kimyasal parametreler, mikrobiyolojik parametreler ve bakiye klor değerlerindeki uygunluktan dolayı Tekirdağ’ın Türkiye’de ilk sıralarda olduğu görülüyor" denildi.

"Trakya’nın ilk güneş enerjisi Tekirdağ’da"

Açıklamada enerji alanında TESKİ’nin, Trakya Kalkınma Ajansının desteğiyle Trakya’da bir ilk olarak güneş enerjisi sistemini kurduğu ifade edildi. Açıklamada "TESKİ ve Güneş El Ele Enerjide Verimliliğe projesi kapsamında Muratlı ilçesinin Aşağısevindikli Mahallesinde kurulan ve Trakya Kalkınma Ajansı tarafından da desteklenen güneş enerjisinde elektrik üretimine başlandı. Proje kapsamında 600 adet 265 Watt gücünde polikristal güneş paneli ve 5 adet evirici ünite kullanıldı. TESKİ Güneş Enerjisi Santralinin ürettiği elektrik sayesinde ayrıca TESKİ’nin elektrik tüketim maliyeti düşecek ve yılda 56,5 ton karbondioksit salınımına engel olunacak. Bununla birlikte yılda 4 bin 700 ağaç da kurtarılmış olacak" denildi. İçme suyu havzaları ağaçlandırılıyor

Daha kaliteli içme suyu elde etmek amacıyla ağaçlandırma çalışmalarını sürdüren TESKİ, Tekirdağ Orman İşletme İl Müdürlüğü iş birliğiyle Süleymanpaşa İlçesi Yazır Göleti İçme Suyu Havzası’nda 4 bin 500 adet fidan ile ağaçlandırma çalışmasında bulundu. Ayrıca Marmaraereğlisi ilçesi Türkmenli Göleti Havzası da 3 bin 700 adet fidan ile ağaçlandırılıyor.

TESKİ Genel Müdürlüğünün, elektrik kesintisi nedeniyle yaşanan su kesintilerinin önüne geçmek amacıyla 1. ve 2. etap olmak üzere toplam 47 adet yüksek kapasiteli jeneratör aldığı belirtilerek, "Başta Çorlu olmak üzere nüfusu yoğun olan ilçelerde kurulan jeneratörler sayesinde uzun süreli yaşanan elektrik kesintilerinden TESKİ tesisleri etkilenmeyecek, buna bağlı olarak da vatandaşlar susuz kalmayacak" ifadeleri kaydedildi.

"Abone sayısı 500 bini geçti"

Tekirdağ’ın Büyükşehir olmasıyla birlikte TESKİ’ye devrolan ilçe merkezleri, belde ve köyden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerindeki abone sayısı toplam 376 bin 692 iken, 2017 yılı itibariyle Tekirdağ il sınırları içerisinde bulunan abone sayısı 500 bini aştı. Konuya dair yapılan açıklamada bu rakama ulaşılmasında TESKİ’nini kaçak ve abonesiz su kullanımına yönelik verdiği mücadelenin de payı olduğu belirtilerek, "Bu kapsamda gerçekleştirilen abonesiz ve kayıtsız su kullanımının önüne geçmek ve TESKİ abonesi olan vatandaşların abone bilgilerini güncelleme çalışmaları sonucunda abone sayısını yüzde 33 oranında artmıştır. Ayrıca TESKİ Abone İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan ’TESKİ Su Tesisatı ve Sayaç Montaj Uygulama Esasları Yönergesi’ ile yeni yapılan binalardaki sayaç yerleri ve su tesisatlarına standart getirildi" denildi. "Tekirdağ halkı için çalışmaya devam edeceğiz"

TESKİ’nin 2017 yılında gerçekleştirdiği yatırımlar hakkında açıklama yapan TESKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa, Tekirdağ’ın ihtiyacı olan tüm altyapı ve çevre yatırımlarını yaptıklarını belirterek "Yaptığımız yatırımlar ortaya çıkınca, vatandaşlarımız da bunun farkına varıyor. Yapılan çalışmalar süresince bize destek olan vatandaşlarımıza teşekkür ederiz. Mümkün mertebe vatandaşlarımızı mağdur etmemeye çalışıyoruz. İçme suyu ve atıksu arıtma tesislerimizi yeniliyoruz. Atıl durumda, işlevini yerine getirmekte zorlanan arıtma tesislerimizi projelendirerek, son teknoloji sistemlerle donatıyoruz. Arıtma tesisi olmayan yerlere de yenilerini inşa ediyoruz. Çevre bizim için çok değerli. TESKİ olarak yaptığımız bütün yatırımlarda Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Kadir Albayrak bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Her zaman yanımızda, arkamızda oldu. Desteğini bizden esirgemedi. Kendisine kurumum adına teşekkür ediyorum. Sonuç olarak TESKİ Genel Müdürlüğü yaptığı tüm yatırımları ’sağlam altyapı ve sağlam bir gelecek’ ilkesiyle hayata geçirmektedir. Yeni kurulan bir kurum olmasına rağmen kısa süre içinde kurumsallaşmasının artmasıyla birlikte Tekirdağ’ı yaşanabilir en iyi kent yapma yolunda hızla ilerlemektedir. Tekirdağ halkı için durmadan çalışmaya devam edeceğiz" dedi. "Yatırımlarımızı geleceği düşünerek yapıyoruz"

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ise TESKİ’yi başarılı çalışmalarından dolayı kutlayarak "2014 yılından bu yana TESKİ ile birlikte yürüttüğümüz birçok proje neticesinde Tekirdağ’ın altyapı ve içme suyu sorunu büyük ölçüde çözüldü. Biz gerek gerçekleştirdiğimiz altyapı çalışmaları gerekse de ileri biyolojik arıtma tesislerimiz ile bugüne olduğu kadar geleceğe de yatırım yapıyoruz" şeklinde konuştu.

TESKİ, ‘Sağlıklı Altyapı Sağlıklı Gelecek’ hedefi ile çalışmalarını sürdürüyor

1 / 7 TESKİ, ‘Sağlıklı Altyapı Sağlıklı Gelecek’ hedefi ile çalışmalarını sürdürüyor

2 / 7 TESKİ, ‘Sağlıklı Altyapı Sağlıklı Gelecek’ hedefi ile çalışmalarını sürdürüyor

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5 / 7 TESKİ, ‘Sağlıklı Altyapı Sağlıklı Gelecek’ hedefi ile çalışmalarını sürdürüyor

6 / 7 TESKİ, ‘Sağlıklı Altyapı Sağlıklı Gelecek’ hedefi ile çalışmalarını sürdürüyor