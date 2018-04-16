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TESKİ’den bozulan yollara onarım

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2018 16:04 | Son Güncelleme

TESKİ ekipleri Çorlu’da bozulan yolları onardı.Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yer alan Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, Çorlu’da altyapı ya da arızaların giderilmesi çalışmaları kapsamında bozulan yollarda onarım gerçekleştirdi.

TESKİ ekipleri Çorlu’da bozulan yolları onardı.
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yer alan Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, Çorlu’da altyapı ya da arızaların giderilmesi çalışmaları kapsamında bozulan yollarda onarım gerçekleştirdi. Çorlu şehir merkeziyle çeşitli mahallelerde bozulan asfalt yollara yama yapan ekipler, kaldırımlarla yollarda yer alan ve çalışmalar sırasında bozulan kilitli parke taşlarını da onardı.

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