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TESK'ten ABD'nin yaptırım kararına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2018 17:32 | Son Güncelleme

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: "ABD Hazine Bakanlığının iki bakanımızı hedef alan açıklamasındaki yaptırım kararını kınıyoruz. Bu saldırgan tutumun hiçbir ahlaki ve hukuki tarafı yoktur. İki bakanımızın, devletimizin ve verdikleri kararların yanındayız ve destekçisiyiz"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ABD Hazine Bakanlığının iki Türk bakanı hedef alan yaptırım kararını kınayarak, "Bu saldırgan tutumun hiçbir ahlaki ve hukuki tarafı yoktur. İki bakanımızın, devletimizin ve verdikleri kararların yanındayız ve destekçisiyiz." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, ABD'nin yaptırım kararının Türk yargısına baskı olduğuna işaret ederek, "ABD Hazine Bakanlığının iki bakanımızı hedef alan açıklamasındaki yaptırım kararını kınıyoruz. Bu saldırgan tutumun hiçbir ahlaki ve hukuki tarafı yoktur. İki bakanımızın, devletimizin ve verdikleri kararların yanındayız ve destekçisiyiz." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin haksız yaptırım tehdidiyle Türk halkına, devletine ve hükümetine istemediği hiçbir şeyi yaptıramayacağının altını çizen Bendevi Palandöken, Türk esnaf ve sanatkarlarının ABD'den beklentisinin, Türk yargısının yapacağı yargılamanın sonuçlarına saygı duymaları olduğunu vurguladı.

Palandöken, ABD'nin kararının haksız ve kabul edilemez olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Türkiye ve ABD ilişkilerinin son zamanlarda geçtiği kritik süreçte ABD'nin kararı diyalog, istişare, ortak akıl üçgenindeki yapıcı zeminde sorunlara çare arama imkanını zayıflatıyor. Küresel ve bölgesel sorunlar, krizler kartopu gibi giderek büyürken, ABD'nin Türkiye'ye yönelik müttefiklik ruhuna aykırı tutum ve kararları çözümsüzlüğe katkı yapmaktan başka bir sonuç doğurmayacaktır. ABD'nin aldığı haksız ve yanlış karardan geri dönmesi, sağduyuya önem vermesi yapıcı bir sürecin tekrar öne çıkmasına katkı sağlayacaktır."

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ABD'nin yaptırım kararı Bendevi Palandöken tesk

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