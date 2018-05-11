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Tesla Türkiye'ye bu yıl geliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2018 07:25 | Son Güncelleme

Tesla CEO'su Elon Musk: - "Bu yıl içinde Tesla'yı Türkiye'de piyasaya sürmeyi planlıyoruz"

ABD'li uluslararası elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın bu sene Türkiye pazarına gireceği bildirildi.

Tesla'nın kurucu ortağı ve Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, kendi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bu yıl içinde Tesla'yı Türkiye'de piyasaya sürmeyi planlıyoruz." dedi.

Amerikalı milyarder, paylaşımında, "Ülkenizi seviyorum ve piyasaya sunmada bizzat orada olacağım." ifadelerini kullandı.

Şubat ayı itibarıyla Tesla'nın ürettiği toplam elektrikli araç sayısı 300 bini geçti.

Firmanın en popüler aracı olan ve bugüne kadar 200 binden fazla satan Model S, 2015 ve 2016 yıllarında dünyanın en çok satan elektrikli aracı olmuştu.

Şirket, Eylül 2015'te Model X isimli bir SUV ve Temmuz 2017'de Model 3 adlı aracını piyasaya sunarken, geçen sene de ilk elektrikli kamyonu olan Tesla Semi'yi duyurmuştu.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) en güncel verilerine göre, mart ayı sonu itibarıyla Türkiye'de yaklaşık 12,2 milyon trafiğe kayıtlı otomobil bulunuyor.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliğinin (ACEA) verilerine göre, geçen yıl itibarıyla Avrupa Birliği'nde 15,1 milyon yeni otomobil kaydı yapılırken, söz konusu miktar Türkiye'de 729 bin 500 seviyesindeydi.

Türkiye'de Tesla'nın elektrikli otomobillerini kullananların sayısı birkaç yüz kişiyi bulurken, şarj istasyonlarının ve servis hizmetlerinin yetersizliği genel olarak elektrikli araç piyasasının önündeki en büyük engeller olarak gösteriliyor.

Uzmanlar, yüksek petrol fiyatları ve Türkiye'nin petrolde dışa bağımlılığı göz önüne alındığında, elektrikli araçların ülkede yaygınlaşmasının petrole olan bağımlılığı azaltabileceğini vurguluyor.

Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) Küresel EV (Elektrikli Araç) Görünümü 2017 raporuna göre, 2016'da dünyada 750 binden fazla elektrikli araç satılırken, söz konusu senede dünya genelindeki elektrikli araç sayısı 2 milyonu aştı.

IEA raporuna göre, dünyada elektrikli araç sayısının 2020'de 9 ila 20 milyon, 2025'te ise 40 ila 70 milyon arasında olması öngörülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Elektrikli araç Elon Musk Tesla

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