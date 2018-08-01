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Teslim olan PKK'lı teröristten şoke eden itiraflar! Böyle kandırmışlar...

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2018 17:04 | Son Güncelleme

Şırnak'ta 2 gün önce güvenlik güçlerine teslim olan, PKK/YPG'li terörist A.B, ifadesinde, terör örgütünün kampında yaşadıklarını anlattı.

Teslim olan PKK'lı teröristten şoke eden itiraflar! Böyle kandırmışlar...

Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olan PKK/YPG'li terörist, iş bulma vaadiyle kandırılarak terör örgütü PKK kamplarına götürüldüğünü, örgütün "özgürlük"le alakası bulunmadığını ve örgüt mensuplarına yaşatılan kötü muameleyi anlattı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) yurt içi ve dışında yürüttüğü başarılı operasyonlarla ülkenin huzur ve güvenliğini bozmak amacıyla hedef tanımaz saldırılar düzenleyen PKK'lı teröristlere göz açtırılmıyor.

Kararlılıkla yürütülen operasyonlarla yerleşim yerleri teröristlerden temizlenirken, kırsaldaki operasyonlarda çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. PKK/KCK'nın iç yüzünü gören çok sayıda terörist, başarılı operasyonların da etkisiyle örgütten kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan teröristler arasında il jandarma komutanlıklarınca aile destekli ikna çalışmaları sonucu örgütten kopmalarda yaşanan artış da dikkati çekiyor.

6 AYDA 201 TERÖRİST TESLİM OLDU

Sadece Şırnak'ta 6 ayda 103 terörist etkisiz hale getirilirken, teslim olanların sayısı 201'e yükseldi.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Cizre İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, aile destekli ikna çalışmaları sonucunda teslim olan, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG adına faaliyet gösteren "Azad" kod adlı A.B. (19), jandarmadaki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılarak ailesine teslim edildi.

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"GECE GÜNDÜZ TÜNEL KAZDIRDILAR"

Teslim olan A.B, jandarmadaki ifadesinde, terör örgütünün iç yüzünü anlattı.

Şubat ayında kandırılarak terör örgütüne katıldığını belirten A.B, bu süreçte çok büyük zorluklar yaşadığını dile getirdi.

Ailesinin maddi durumunun iyi olmaması nedeniyle İstanbul'a çalışmak için gitmek istediğini fakat kendini örgütün kampında bulduğuna dikkati çeken A.B, şunları kaydetti:

"Beni 'Fabrikada çalışacaksın, ailene para kazandıracaksın.' diye aldılar, kapalı bir araca koyup götürdüler, bilmediğim bir yerde durduk, kendimi PKK'lı teröristlerin kampında buldum. Daha sonra kandırıldığımı anladım. Ondan sonra bizi hep çalıştırdılar. Mağarada kazı yaptırdılar. Sürekli tünel kazdık, köle gibi bizi çalıştırıyorlardı. Doğru düzgün yemek vermiyorlardı. Bir gün su var ekmek yoktu, ekmek var su yoktu. Öyle bir yokluk vardı. Temizlik sorunumuz vardı. Doğru düzgün banyo yapamıyorduk. 20 gün, bir ay banyo yapamadığımız oluyordu. Çoğu arkadaşımız mağaralarda bitleniyordu. Sözde özgürlükten bahseden terör örgütünün gerçekte herhangi bir özgürlüğünün olmadığını gördüm, kaçmanın çarelerini aradım ve kaçtım."

Teröristlerin dağda çektirdiği fotoğraf ve görüntülerin gerçeği yansıtmadığını vurgulayan A.B, buna bizzat şehit olduğunu ifade etti.

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"GELİN TESLİM OLUN, GELECEĞİNİZİ KURTARIN"

"Orada çok rezil bir ilişki var. Kadın erkek iç içe, her türlü ilişkiye şahit olduk Tabii bunu üst kademedekiler yapıyordu. Alt kademe sadece geri hizmette kullanılıyordu." diyen A.B, teröristlere teslim olmaları çağrısında bulundu.

Terör örgütünün güvenlik güçlerine teslim olmaları halinde çeşitli işkencelere tabi tutulacaklarını sürekli kendilerine aşıladığına işaret eden A.B, "Gelip, gördüm ki öyle bir durum kesinlikle yok. Çok iyi davrandılar. Bu kadar anlayış beklemiyordum. Benim gibi gelmek isteyen bir sürü arkadaşım var. Onlara da buradan sesleniyorum. Gelin teslim olun, söylenenlerin hepsi asılsız. Orada bir gelecek yok. Ailelerinize kavuşun, geleceğinizi kurtarın." şeklinde konuştu.

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PKK terörsit şırnak Türk Silahlı Kuvvetleri

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