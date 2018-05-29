HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Tespih hediye edilen Bülent Tezcan'ın sorusu sosyal medyayı salladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2018 14:59 | Son Güncelleme

Seçim çalışmaları kapsamında Aydın’da bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan‘a tespih hediye edildi. Esnaf ziyareti sırasında, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun hediye ettiği tespihi alan Tezcan, “Sabır tespihi mi” diye sordu. Tezcan'ın sorusu sosyal medyada gündem oldu

Tespih hediye edilen Bülent Tezcan'ın sorusu sosyal medyayı salladı

Espirisi gülüşmelere sebep olan Tezcan, “Sabırla ve kararlı adımlarla iktidara yürüyeceğiz” diye ekledi.

Memleketi Aydın’da seçim çalışmalarını sürdüren Tezcan, Çerçioğlu’yla birlikte Efeler’deki salı pazarına da gitti. Alışveriş yapan bir vatandaşın hayat pahalılığına dem vurarak, “Bunun nasıl önüne geçeceksiniz” diye sorması üzerine Tezcan şunları söyledi:

24 HAZİRAN'I İŞARET ETTİ

"24 Haziran’da sandığa gideceksiniz, Cumhuriyet Halk Partisi’ne, Millet İttifakı’na oy vereceksiniz. İnşallah bu pahalılık bitecek. Artık memlekette üretmeden tüketmeye alıştık, sosyal devleti kuracağız. Bunun sebebi olanlar bunu çözemez. Siz bu yetkiyi onların elinden alacaksınız!”

PARTNERUfak kulübenin olduğu yer... Çok şaşıracaksınızUfak kulübenin olduğu yer... Çok şaşıracaksınız
Datça'da sit alanındaki o kaçak inşaat yıkıldıDatça'da sit alanındaki o kaçak inşaat yıkıldı
Ek fotoğraflar // Cumhurbaşkanı Erdoğan aday tanıtım toplantısında konuştuEk fotoğraflar // Cumhurbaşkanı Erdoğan aday tanıtım toplantısında konuştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan Aydın Özlem Çerçioğlu

En Çok Okunan Haberler

Düğününden iki yıl sonra aslında evli olmadığını öğrendi, deliye döndü

Düğününden iki yıl sonra aslında evli olmadığını öğrendi, deliye döndü

24 Haziran seçimine ilişkin son anket sonuçları Remres Araştırma'dan!

24 Haziran seçimine ilişkin son anket sonuçları Remres Araştırma'dan!

Temel Karamollaoğlu'nun eşi ortaya çıktı!

Temel Karamollaoğlu'nun eşi ortaya çıktı!

Yaşar İpek: "O gay oğluna söyle..."

Yaşar İpek: "O gay oğluna söyle..."

Ezgi Mola çileden çıktı: Onlarca şerefsizi hapse tıkın

Ezgi Mola çileden çıktı: Onlarca şerefsizi hapse tıkın

Yunanistan, Muharrem İnce haberiyle karıştı!

Yunanistan, Muharrem İnce haberiyle karıştı!

Okuyucu Yorumları 5 yorum
Eren erdeme verdiğin belgeleri nerden aldın sen ondan haber ver pişkin pişkin sırıtıyorsunuz yazıklar olsun bu devlet böyle bir ihanet görmemiştir yazıklar olsun size
vahvah sizin yöttiğiniz zamanıda iyi biliriz hemde çok iyi birdaha unutulmayacakkadar biliriz hangi yüzle yönetmekten bahsediyorsunuz ülkede bir eseri dikili ağacı bir projesi olmayanlar ülke yönetimine taliplermimiş vahvah size bakkal yönetimi bile emanetedilmez
vallah ne muthiş bir soru yahu.. bu kadar olur. çook zekice yani. her ikisine de tebrik. hediye verene de alana da.. valla şaşkaldım yahu.. sözde bizim milleti orta zekalı falan derler bakın ne aslan parçaları var, görün de utanın.
24 Hazirandan sonra lazım olacak bol bol aylaklıktan çekersin Tezcan
gece yatarken üzerin açık kalmış bülentcim..
Diğer Haberler
AK Parti aday neye uğradığını şaşırdı! 'Hiç gururunuz yok mu?'

AK Parti aday neye uğradığını şaşırdı! 'Hiç gururunuz yok mu?'

Muharrem İnce'den TRT'ye jet yanıt! ' Yöneticileri hadsiz!

Muharrem İnce'den TRT'ye jet yanıt! ' Yöneticileri hadsiz!

Giresun'da yağışlar heyelana neden oldu! Yol saatlerce kapandı, trafik durdu

Giresun'da yağışlar heyelana neden oldu! Yol saatlerce kapandı, trafik durdu

Prof. Dr. Semavi Eyice vefat etti! (Semavi Eyice kimdir?)

Prof. Dr. Semavi Eyice vefat etti! (Semavi Eyice kimdir?)

11 yaşındaki Mehmet'in korkunç sonu! Ailesi kahroldu

11 yaşındaki Mehmet'in korkunç sonu! Ailesi kahroldu

Seçi-yorum…

Seçi-yorum…

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.