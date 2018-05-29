Tespih hediye edilen Bülent Tezcan'ın sorusu sosyal medyayı salladı

Espirisi gülüşmelere sebep olan Tezcan, “Sabırla ve kararlı adımlarla iktidara yürüyeceğiz” diye ekledi.
Memleketi Aydın’da seçim çalışmalarını sürdüren Tezcan, Çerçioğlu’yla birlikte Efeler’deki salı pazarına da gitti. Alışveriş yapan bir vatandaşın hayat pahalılığına dem vurarak, “Bunun nasıl önüne geçeceksiniz” diye sorması üzerine Tezcan şunları söyledi:
24 HAZİRAN'I İŞARET ETTİ
"24 Haziran’da sandığa gideceksiniz, Cumhuriyet Halk Partisi’ne, Millet İttifakı’na oy vereceksiniz. İnşallah bu pahalılık bitecek. Artık memlekette üretmeden tüketmeye alıştık, sosyal devleti kuracağız. Bunun sebebi olanlar bunu çözemez. Siz bu yetkiyi onların elinden alacaksınız!”
15 Temmuz'un kan donduran yeni görüntüleri ortaya çıktı!
Marmara Üniviersitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü'ne öğrenci alınmayacak mı?
Yunanistan, Muharrem İnce haberiyle karıştı!
Belçika'da silahlı saldırı!
Hikayeleri ile dehşete düşüren 10 fotoğraf
Instagram'ın büyük tuzağına dikkat
Drakula Trabzon'da ortaya çıktı! Görüldüğü yer karantinaya alındı
İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray'dan valilere sert tepki: Bedelini ödeyecekler
Süleyman Soylu'dan çok sert sözler: Ey zavallılar, Erdoğan'dan kurtulmak için yanlış adamlar seçtiniz
Düğününden iki yıl sonra aslında evli olmadığını öğrendi, deliye döndü
Hatay'da Asi Nehri'ne giren dalgıç boğularak can verdi
Okuyucu Yorumları 5 yorum