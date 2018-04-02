HABER

Tespihin ruhu Bursa Vakıf Kültürü Müzesi’nde

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2018 11:21 | Son Güncelleme

Bursa Vakıf Kültürü Müzesi, Türk İslam kültürünün nadide eserlerinin yanı sıra sanat eseri tespihleri de bünyesinde barındırıyor.Başparmak ve işaret parmağının arasından ‘boncukların sırayla çekilmesi ile’ dua ve zikirle birleşen tespihler, İslam kültüründe önemli bir yer tutuyor.

Bursa Vakıf Kültürü Müzesi, Türk İslam kültürünün nadide eserlerinin yanı sıra sanat eseri tespihleri de bünyesinde barındırıyor.
Başparmak ve işaret parmağının arasından ‘boncukların sırayla çekilmesi ile’ dua ve zikirle birleşen tespihler, İslam kültüründe önemli bir yer tutuyor. İpe dizilmiş nizami 33 boncuktan çok öte bir anlayışın sembolü olan tespihlerin taşınması, çekilmesi, bir başkasına verilmesi, hediye edilmesi veya saklanması derin bir görgü ve adap gerektiriyor. Bursa Vakıf Kültürü Müzesi’nde birçok farklı örneği bulunan tespihler genelde yılan, öd, ateş ve sandal gibi ağaçlardan yapılsa da en makbulü olarak kehribar ağacı biliniyor. Mamut dişi de kehribar ağacının hemen ardından tercihlerde ilk sırayı alıyor. Genelde kemane tezgâhlarda yapılan ve hammaddesi Afrika’nın zehirli ağaçları olan tespihlerin ustaları, bu zehirli ağaçların talaşını solumaktan erken yaşta vefat ediyor. Yine pek çok tespih ustası, zehirleneceğini bile bile sanatını icra etmeye devam ediyor. Tespih adabının ‘en ince detaylarına kadar’ senaryolaştırıldığı müzede, Bursa’daki dergâh ve tekkelerin yanı sıra camilerden bağış alınan ürünler teşhir ediliyor. Birçok farklı tespih çeşidinin yer aldığı müze, ziyaretçilerini zaman içinde anlamlı bir yolculuğa çıkarıyor.

Samsung’un yeni telefonu göz kırptı!Samsung’un yeni telefonu göz kırptı!
Hakurk'tan şok görüntüler! TSK paylaştıHakurk'tan şok görüntüler! TSK paylaştı
TSK'dan flaş açıklama! İşte o rakamTSK'dan flaş açıklama! İşte o rakam
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tansu Çiller'den Erdoğan değerlendirmesi: Birçok oyunu bozdu! Kutlamak lazım

Tansu Çiller'den Erdoğan değerlendirmesi: Birçok oyunu bozdu! Kutlamak lazım

Çukur dizisinde şok ayrılık! Hangi isim veda edecek?

Çukur dizisinde şok ayrılık! Hangi isim veda edecek?

Ehliyet, yeni kimlik ve pasaport alacaklar dikkat! Yeni uygulama bugün başladı

Ehliyet, yeni kimlik ve pasaport alacaklar dikkat! Yeni uygulama bugün başladı

Mehmet Aydın'ın koruması anlattı: Kıbrıs'ta uyuşturucu ve cinsel ilişki partileri!

Mehmet Aydın'ın koruması anlattı: Kıbrıs'ta uyuşturucu ve cinsel ilişki partileri!

Survivor 2018'de All Star Gönüllüler dönemi bitti! Survivor tarihinde görülmemiş yeni konsept nedir?

Survivor 2018'de All Star Gönüllüler dönemi bitti! Survivor tarihinde görülmemiş yeni konsept nedir?

Başbakan talimat verdi! Eğitimde devrim gibi değişiklik

Başbakan talimat verdi! Eğitimde devrim gibi değişiklik

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yargıtay'dan emsal olacak 'balkon demiri' kararı

Yargıtay'dan emsal olacak 'balkon demiri' kararı

Trabzon'da kaybolan polisin cenazesi bulundu

Trabzon'da kaybolan polisin cenazesi bulundu

Ayşe Baykal yazdı: Temel Karamollaoğlu dünden farklı ne söylüyor?

Ayşe Baykal yazdı: Temel Karamollaoğlu dünden farklı ne söylüyor?

Öz kızını istismar eden babayı vatandaşlar yakaladı!

Öz kızını istismar eden babayı vatandaşlar yakaladı!

Yunanistan elinden kaçırmıştı! Arnavutluk’un Escobar’ı Türkiye'de yakayı ele verdi!

Yunanistan elinden kaçırmıştı! Arnavutluk’un Escobar’ı Türkiye'de yakayı ele verdi!

TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı! Hepsi imha edildi!

TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı! Hepsi imha edildi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.