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Teşvikiye Camii'nde yangın çıktı-1

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2018 17:50 | Son Güncelleme

ŞİŞLİ'DE bulunan Teşvikiye Camii'nde yangın çıktı.

Teşvikiye Camii'nde yangın çıktı-1

Hasan YILDIRIM-İSTANBUL,(DHA)
ŞİŞLİ'DE bulunan Teşvikiye Camii'nde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Camiden dumanlar yükseliyor.

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Teşvikiye Camii'nde yangın çıktı-1Teşvikiye Camii'nde yangın çıktı-1

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