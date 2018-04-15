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Teşvikiye Camisi'nde yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2018 18:40 | Son Güncelleme

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, tarihi camide hasara neden oldu

İSTANBUL (AA) - Şişli'de, restorasyon çalışmaları süren Teşvikiye Camisi'nde yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, Nişantaşı Mahallesi Teşvikiye Caddesi'nde bulunan ve bir süredir restorasyon çalışmalarının sürdüğü Teşvikiye Camisi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Caminin minaresinden dumanların yükseldiğini gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülen yangın, cami içerisinde hasara neden oldu.

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Teşvikiye Cami yangın

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