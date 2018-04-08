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Tevfikiye Hanımlar Lokali ve Gençlik Merkezi tamamlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2018 13:12 | Son Güncelleme

Yunusemre Belediyesi, Tevfikiye Hanımlar Lokali ve Gençlik Merkezi’ni Manisalıların hizmetine kazandırmaya hazırlanıyor.Yunusemre Belediyesi, yeni bir hanımlar lokali ve gençlik merkezini daha faaliyete geçirmeye hazırlanıyor.

Tevfikiye Hanımlar Lokali ve Gençlik Merkezi tamamlanıyor

Yunusemre Belediyesi, Tevfikiye Hanımlar Lokali ve Gençlik Merkezi’ni Manisalıların hizmetine kazandırmaya hazırlanıyor.
Yunusemre Belediyesi, yeni bir hanımlar lokali ve gençlik merkezini daha faaliyete geçirmeye hazırlanıyor. Çağatay Uluçay İlkokulu’nun karşısında yapımı tamamlanma aşamasına gelen merkez açılış için gün sayıyor. Merkezde yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. İnceleme gezisinde Başkan Çerçi’ye Belediye Başkan Yardımcısı Şaver Yüksel, MAYEB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gürler ve Fen İşleri Müdürü Fuat Balcı eşlik etti.

Açılışı önümüzdeki günlerde yapılacak
Gençlik merkezinin bölge halkının en büyük isteği olduğunu kaydeden Belediye Başkanı Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Hanım lokallerimiz ve Meslek Edindirme Kurslarımızdan binlerce vatandaşımız faydalandı. Bu çalışmalara bir yenisini daha ekliyoruz. Tevfikiye Hanımlar Lokali ve Gençlik Merkezi’nde lise ve üniversiteye hazırlanan öğrencilerimize eğitim verilecek ve hanımlarımıza çeşitli kurslar gerçekleştirilecek. Tevfikiye Mahallemizde yapımına başladığımız hanım lokali ve gençlik merkezimizde çalışmalar sürüyor. 12 derslik, 1 yemekhane, 1 spor salonu, 5 atölye ve çocuk bakım alanın yer alacak. Projede tamamlanma aşamasına geldik. Çok kısa bir süre içerisinde merkezimizin açılışını yapacağız” diye konuştu.

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