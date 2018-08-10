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"Teyzesini gürültü çıkardığı için öldürmüş"

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2018 15:32 | Son Güncelleme

Kırklareli'nde yeğeni tarafından bıçak ve kazma ile öldürülen kadın toprağa verildi - Zanlının savcılıktaki ifadesinde, aynı apartmanda oturdukları teyzesini, gürültü çıkardığı için anlık öfkesine yenik düşerek öldürdüğünü söylediği öğrenildi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yeğeni tarafından bıçak ve kazma ile öldürülen kadın toprağa verildi.

Kavaklı beldesinde yeğeni Önder U. (20) tarafından öldürülen Nuriye Yasak'ın (56) , İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan alınan cenazesi, Merkez Camisi'ne getirildi. Yasak'ın yakınları cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Kılınan öğle namazının ardından Nuriye Yasak'ın cenazesi toprağa verildi.

Olay sonrası jandarma ekiplerini arayarak teyzesini öldürdüğünü söyleyen ve gözaltına alınan Önder U da işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Zanlının savcılıktaki ifadesinde, teyzesi ile bir süredir aralarında husumet bulunduğunu ve bu nedenle de zaman zaman tartışma yaşadıklarını anlattığı öğrenildi.

Gürültü yaptığı için teyzesine sinirlendiğini belirten Önder U'nun, "Teyzem o gece çok gürültü çıkardı. Uyarmak amacıyla yanına gittim ve aramızda önce tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine teyzemi bıçakladım. Bir anlık öfkeme yenik düşerek elime aldığım kazma ile başına vurdum. Çok pişmanım." dediği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
bıçak Kavaklı beldesi kazma

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