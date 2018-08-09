Teyzesini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde teyzesini öldürdüğü iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Kavaklı beldesinde yaşayan Önder U. (20) ve teyzesi Nuriye Yasak (56) arasında çıkan tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Önder U, teyzesini bıçakla yaraladı.
Jandarmayı arayan Önder U, teyzesini bıçakla yaraladığını ve kafasına kazma ile vurduğunu anlattı.
Bunun üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Şüpheli Önder U, jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, 112 Acil Sağlık ekipleri Yasak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Yasak'ın cesedi, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Önder U'nun jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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