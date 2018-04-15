MEHMET KUMCAĞIZ - Karadeniz'de, 1 Eylül'de başlayan av sezonundan istenilen verim alınamasa da balık tezgahları kültür balıkları sayesinde boş kalmadı.

Balık çiftliklerinde üretilen çupra (çipura), levrek, somon gibi kültür balıkları tezgahları süslerken, bugün başlayacak av yasağıyla birlikte tezgahlar tamamen kültür balıklarına kalacak.

Samsun Balık Hali Komisyoncuları Derneği Başkanı Davut Kıyak, AA muhabirine, denizin bu yıl büyük umutları olan balıkçıları mutlu etmediğini söyledi.

Denizlerde trol ve gırgır ağları ile avcılığın 1 Eylül’de başladığını, bugün ise genel av yasağı dönemine girileceğini belirten Kıyak, "Bu sezon hamsi av sezonunun devamında beklenen barbunya, çinekop, lüfer, mezgit, istavrit gibi deniz balıkları da çok olmadı." dedi.

Deniz sıcaklığının düşmemesinin avcılığı olumsuz etkilediğini ifade eden Kıyak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu sene umduğumuzu bulamadık. Karadeniz'de deniz suyu sıcaklığı hiç düşmedi. Bu da balık verimini etkiledi. Denizlerde avlanan balık az olunca da fiyatlara yansıdı ancak insanlar balık ihtiyacını kafes balıkları ile giderdi. Denizlerdeki ve göllerdeki kafeslerde yetiştirilen alabalık, çipura ve somon balıkları tüketicilerin tercihi oldu. Av sezonu bitmek üzere. Artık tatlı su balıkları sazan, levrek, yayın gibi balıklarla ve kafes balıkları ile tezgahları süsleyeceğiz. Önümüzdeki sezonun daha bol ve çeşitli balık getireceğini umut ediyoruz."