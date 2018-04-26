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TFF 3. Lig'de 300 liraya bilet

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2018 17:12 | Son Güncelleme

Aydınspor 1923 Kulübü Başkanı Kızıl: - "Uşak deplasmanında taraftarımız taşlanıp, küfürler edilmişti. Biz de burada benzer durum yaşanmasın diye valiliğe deplasman taraftarının gelmemesi konusunda yazı yazdık. Valilik de bunu kabul etmeyince bilet fiyatlarını 300 lira yaptık"

TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Aydınspor 1923'ün kulüp başkanı Özgür Kızıl, bu hafta sahalarında oynayacakları UTAŞ Uşakspor maçının deplasman tribün bilet fiyatlarını 300 lira yaptıklarını bildirdi.

TFF 3. Lig 3. Grup'ta son 2 haftaya 31 puanla düşme hattında giren Aydınspor 1923, 33. haftada 29 Nisan Pazar şampiyonluk mücadelesi veren UTAŞ Uşakspor'la Adnan Menderes Stadı'nda karşılaşacak.

Bu müsabakada olası puan kaybında Aydın temsilcisi lige veda edecek. UTAŞ Uşakspor, maçı galibiyetle tamamlaması halinde ise diğer sonuçlara bakılmaksızın bitime 1 hafta kala TFF 2. Lig'e yükselmeyi garantileyecek.

Müsabaka için deplasman tribün biletlerinin 300 lira olarak belirleyen Aydınspor 1923, açık tribün biletlerinin 1, kapalı tribün biletlerinin ise 5 liradan satılacağını duyurdu.

- Kulüp başkanından 300 liralık bilet açıklaması

Aydınspor 1923 Kulübü Başkanı Özgür Kızıl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin ilk devresinde Uşak'ta oynadıkları müsabakada, iki takım taraftarı arasında bazı olayların yaşandığını söyledi.

Bu nedenle sahalarında oynayacakları maçta rakip takım taraftarları için bilet fiyatlarını yükselttiklerini kaydeden Kızıl, "Uşak deplasmanında taraftarımız taşlanıp, küfürler edilmişti. Biz de burada benzer durum yaşanmasın diye valiliğe deplasman taraftarının gelmemesi konusunda yazı yazdık. Valilik de bunu kabul etmeyince bilet fiyatlarını 300 lira yaptık." diye konuştu.

Kızıl, karşılaşmada hedeflerinin galibiyet olduğunu, düşme hattındaki rakipleri Osmaniyespor'un puan kaybetmesini belediklerini ve son maça kadar umutlarını sürdüreceklerini kaydetti.

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