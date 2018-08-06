TFF Süper Kupa maçı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Rekabet dolu bir maç izledik. Tabii uzadı, oyuncular da yoruldu. Ama sonunda biri kazanacaktı, o da Akhisarspor oldu. Takımı tebrik ediyorum. Bir Anadolu takımının kupayı alması bir başarı hikayesidir." dedi.

Kasapoğlu, Galatasaray ile Akhisarspor'un oynadığı TFF Süper Kupa maçının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, kupayı alan Akhisarspor'u tebrik etti.

Rekabet dolu bir maç izlediklerini belirten Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Tabii uzadı, oyuncular da yoruldu. Ama sonunda biri kazanacaktı, o da Akhisarspor oldu. Takımı tebrik ediyorum. Bir Anadolu takımının kupayı alması bir başarı hikayesidir. İnşallah lig de bugün olduğu gibi hem centilmence hem de rekabet dolu geçer. Tüm takımlarımıza ligde başarılar diliyorum. Galatasaray son dakikaya kadar mücadele etti. Bu yüzden Galatasaray'ı da tebrik ediyorum. Oyuncular ve taraftarlar centilmendi. İnşallah önümüzdeki sezon da bu şekilde geçer. Tüm taraftarlarımıza, oyuncularımıza ve yöneticilerimize yeni sezonda başarılar diliyorum."