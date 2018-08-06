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TFF Süper Kupa maçı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2018 02:04 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: - "Rekabet dolu bir maç izledik. Tabii uzadı, oyuncular da yoruldu. Ama sonunda biri kazanacaktı, o da Akhisarspor oldu. Takımı tebrik ediyorum. Bir Anadolu takımının kupayı alması bir başarı hikayesidir" - "Federasyonumuzun Video Yardımcı Hakem uygulaması da hakemlerimize yardımcı olacak. İnşallah güzel bir sezon bizi bekliyor"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Rekabet dolu bir maç izledik. Tabii uzadı, oyuncular da yoruldu. Ama sonunda biri kazanacaktı, o da Akhisarspor oldu. Takımı tebrik ediyorum. Bir Anadolu takımının kupayı alması bir başarı hikayesidir." dedi.

Kasapoğlu, Galatasaray ile Akhisarspor'un oynadığı TFF Süper Kupa maçının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, kupayı alan Akhisarspor'u tebrik etti.

Rekabet dolu bir maç izlediklerini belirten Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Tabii uzadı, oyuncular da yoruldu. Ama sonunda biri kazanacaktı, o da Akhisarspor oldu. Takımı tebrik ediyorum. Bir Anadolu takımının kupayı alması bir başarı hikayesidir. İnşallah lig de bugün olduğu gibi hem centilmence hem de rekabet dolu geçer. Tüm takımlarımıza ligde başarılar diliyorum. Galatasaray son dakikaya kadar mücadele etti. Bu yüzden Galatasaray'ı da tebrik ediyorum. Oyuncular ve taraftarlar centilmendi. İnşallah önümüzdeki sezon da bu şekilde geçer. Tüm taraftarlarımıza, oyuncularımıza ve yöneticilerimize yeni sezonda başarılar diliyorum."

- "VAR uygulaması da tabii ki hakemlerimize yardımcı olacak"

Kasapoğlu, kulüp başkanlarının, taraftarların ve oyuncuların olumlu yaklaşımlarının sahaları ve tribünleri güzel bir atmosfere çevirdiğini ifade ederek, "Hep birlikte inşallah zevkli ve seviyeli maçlar izleyeceğiz. Spor kardeşlik, birlik ve beraberlik demektir. Bu birlik ve beraberliği artıracak maçlarda da hep birlikte, beraber olacağız. Federasyonumuzun Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulaması da hakemlerimize yardımcı olacak. İnşallah güzel bir sezon bizi bekliyor." diye konuştu.

Akhisarspor'un takım kaptanı Bilal Kısa da kupayı almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye Ziraat Kupası'nı ilk kez müzelerine götürdüklerini belirten Kısa, şunları söyledi:

"Lige moralimiz yüksek bir şekilde girmek istiyorduk. Galatasaray'a karşı kazanmak çok zordu ve biz de bu zoru başardık. İyi mücadele ettik. Uzatmalara gitmeden daha erken bitirebilirdik. Seyir açısından her iki taraf için çok güzel bir maç oldu. Bu kupa Akhisarspor taraftarlarına ve şehrine armağan olsun. İnşallah bu sevinci hep birlikte kutlayacağız."

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