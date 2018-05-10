HABER

TFF ve Spor Toto arasında sponsorluk anlaşması

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 20:03 | Son Güncelleme

Diyarbakır'daki anlaşmanın imza töreni, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla yapıldı - Bakan Bak: - "Spor Toto Teşkilat Başkanlığı 1,5 sezon için Türkiye liglerinin isim sponsorluğu imzasını atacak. Ülkemize ve Türk sporuna hayırlı olsun"

DİYARBAKIR (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı arasında sponsorluk anlaşması imzalandı.

Diyarbakır'da bir otelde düzenlenen imza törenine Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan ve Vali Hasan Basri Güzeloğlu katıldı.

Törende konuşan Bakan Bak, "Türk sporuna ve futboluna önemli bir eseri kazandırıyoruz." dedi.

Diyarbakır'da bu akşam Ziraat Türkiye Kupası finalinin oynanacağını belirten Bak, TOKİ ile Gençlik ve Spor Bakanlığıyla Diyarbakır Stadyumunun inşaatının tamamlandığını söyledi.

- "Ülkemize ve Türk sporuna hayırlı olsun"

TFF'nin kentte güzel bir atmosferin oluşmasına vesile olduğuna işaret eden Bak şunları kaydetti:

"Sporun gücü terörü, uyuşturucuyu yenecektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın Türk futboluna ve spor tesislerine yaptığı yatırımları ve destekleri görüyoruz. Dolayısıyla stadın hazır olması için de emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Güzel bir finali hep beraber izleyeceğiz. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı 1,5 sezon için Türkiye liglerinin isim sponsorluğu imzasını atacak. Ülkemize ve Türk sporuna hayırlı olsun. İnşallah çok büyük başarıları hep beraber gerçekleştireceğiz. Bu kaynaklar Türk futbolu için harcanacaktır."

Türkiye'nin ev sahipliğine aday olduğu 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) değinen Bak, "Eylül'de şampiyonayı da alarak kutlamak istiyoruz. Güçlüyüz. Bu noktada yolunuz açık olsun, her zaman destekliyoruz. Devletin tüm kademeleri ve halkımızla sizin yanınızdayız. İnşallah başaracağız." ifadelerini kullandı.

- "Türk futbolu her geçen gün daha ileriye gidiyor"

TFF Başkanı Demirören ise 2024'te şampiyonayı alacaklarına çok inandıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, hükümetin ve halkın büyük desteklerini gördüklerini anlatan Demirören, "Adaylık dosyasını hazırlama sürecinde verilen destekler için teşekkür ediyorum. Türk futbolu her geçen gün daha ileriye gidiyor. İnşallah daha da ileriye gideceğiz." diye konuştu.

Spor Toto Teşkilat Başkanı Kasapoğlu da TFF ile isim hakkı ile ilgili sözleşmeyi imzalayacaklarını söyledi.

1, 5 yıllığına hem Süper Lig hem de 1. Lig olarak alınacağını kaydeden Kasapoğlu, şöyle dedi:

"Spor Toto Teşkilatı olarak son 7 sezondur Süper Lig'in isim hakkında sahibiz. Bu yılda bu imza ile birlikte devam ettirdiğimizi kayıt altına alıyoruz. Yeni bir başlangıç olarak ise 1. Lig'in isim hakkına da sahip olarak Spor Toto Teşkilatını başlatıyoruz. Hayırlı olmasını diliyorum."

Konuşmaların ardından Demirören ve Kasapoğlu arasında sözleşme imzalandı.

100 bin imza süresi sona erdi! İşte son durum!100 bin imza süresi sona erdi! İşte son durum!
İYİ Parti CHP'yi de geçti! İşte son rakamlarİYİ Parti CHP'yi de geçti! İşte son rakamlar
Çorum'da mezarlıkta görülen kızla ilgili yeni açıklamalarÇorum'da mezarlıkta görülen kızla ilgili yeni açıklamalar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu TFF Başkanı Yıldırım Demirören TFF ve Spor Toto sponsorluk imzası

En Çok Okunan Haberler

Bu kez Survivor parkurunda Acun ve Şeyma kapıştı

Bu kez Survivor parkurunda Acun ve Şeyma kapıştı

Film galasında olay kıyafet

Film galasında olay kıyafet

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yapılan son anket Ankara'yı sarsacak!

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yapılan son anket Ankara'yı sarsacak!

Melih Gökçek'ten gündemi sarsacak anket!

Melih Gökçek'ten gündemi sarsacak anket!

Bekir Bozdağ'dan CHP'ye dönen milletvekilleri hakkında çarpıcı yorum!

Bekir Bozdağ'dan CHP'ye dönen milletvekilleri hakkında çarpıcı yorum!

Muharrem İnce'nin Hakkari mitinginde 'Selo başkan' sloganları

Muharrem İnce'nin Hakkari mitinginde 'Selo başkan' sloganları

İlginizi Çekebilir

100 bin imza süresi doldu! İşte cumhurbaşkanlığı adaylığı için 4 ismin ulaştığı rakam!

100 bin imza süresi doldu! İşte cumhurbaşkanlığı adaylığı için 4 ismin ulaştığı rakam!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce, görüşmesinde neler konuşuldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce, görüşmesinde neler konuşuldu?

Karabük'te FETÖ'nün hücre evlerine operasyon

Karabük'te FETÖ'nün hücre evlerine operasyon

Türkiye Kupası finalinin oynanacağı Diyarbakır'da oteller tıklım tıklım

Türkiye Kupası finalinin oynanacağı Diyarbakır'da oteller tıklım tıklım

Abdullah Gül’e şok protesto! 'İhanet etti'

Abdullah Gül’e şok protesto! 'İhanet etti'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İsmail Saymaz artık Gece Görüşü programında yer almayacak

İsmail Saymaz artık Gece Görüşü programında yer almayacak

Malatya'da FETÖ operasyonu: 4’ü astsubay 6 kişi gözaltında

Malatya'da FETÖ operasyonu: 4’ü astsubay 6 kişi gözaltında

Faciadan dönüldü! Şırnak- Hakkari karayolunda büyük heyelan

Faciadan dönüldü! Şırnak- Hakkari karayolunda büyük heyelan

PKK'lı terörist 'Delil Serhat' Kocaeli'de yakalandı

PKK'lı terörist 'Delil Serhat' Kocaeli'de yakalandı

Meteorolojiden son dakika yağış uyarısı! Hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteorolojiden son dakika yağış uyarısı! Hafta sonu hava nasıl olacak?

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde sel felaketi! Mahsur kalanlar var

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde sel felaketi! Mahsur kalanlar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.