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TFF Yönetim Kurulu, tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin kaldığı yerden seyircisiz oynanmasına karar verdi.

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 15:28 | Son Güncelleme

TFF Yönetim Kurulu, tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin kaldığı yerden seyircisiz oynanmasına karar verdi.


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Beşiktaş Fenerbahçe futbol Süper Lig TFF

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