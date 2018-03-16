Türkiye Foto Muhabirleri Derneğince (TFMD) düzenlenen "Türk Telekom Yılın Basın Fotoğrafları 2018" yarışmasında Anadolu Ajansı (AA) "Yılın Basın Fotoğrafı" ile farklı dallarda 3 birincilik, 4 ikincilik, 4 üçüncülük ve 5 özel ödül olmak üzere toplam 17 ödüle layık görüldü.

TFMD Başkanı Rıza Özel, derneğin genel merkezinde düzenlenen basın toplantısında, "Türk Telekom Yılın Basın Fotoğrafları 2018" ödüllerinin kazananlarını açıkladı.

Türkiye'nin en prestijli medya ödülleri arasında yer alan ve 33 yıldır aralıksız olarak düzenlenen organizasyona bu yıl, 3 bin 200'ün üzerinde fotoğraf katıldı. 8 dalda yapılan değerlendirmede 30 fotoğraf ve 3 fotoğraf serisi ödül aldı.

AA Foto Muhabiri Onur Çoban, dünyanın son yıllardaki en önemli sorunlarından biri olan mültecilik konusuna dikkat çeken ve Myanmar'da yaşanan dramı anlatan karesi ile "Yılın Basın Fotoğrafı" ödülünü kazandı.

Çoban'a "Foto Röportaj" dalında da ödül getiren fotoğraf serisinde Myanmar'dan kaçan sivillerin dağlık bölgelerden Naf Nehri ya da deniz yoluyla Bangladeş'e geçişi anlatılıyor.